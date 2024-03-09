تفاصيل هامة.. تحويل الدراسة عن بُعد في جامعة الحدود الشمالية خلال رمضان

في بيان رسمي نشرته عبر منصة “إكس”، كشفت جامعة الحدود الشمالية عن تفاصيل قرار تحويل الدراسة لمقررات المتطلبات العامة إلى نظام التعليم عن بعد خلال شهر رمضان، القرار، الذي يأتي ضمن مساعي الجامعة لتسهيل العملية التعليمية للطلاب في هذه الفترة الخاصة، يهدف إلى تحقيق التوازن بين الالتزامات الدينية والأكاديمية للطلاب، الجامعة تؤكد على ضرورة التزام الطلاب بالدراسة عن بُعد، وتتوقع تفاعلًا ومشاركة فعالة منهم في المحاضرات وإنجاز الواجبات بانتظام.

تحويل الدراسة عن بُعد في جامعة الحدود الشمالية

إعلان جامعة الحدود الشمالية عن تعليق الدراسة حضوريًا لمقررات المتطلبات العامة خلال رمضان.

تحويل الدراسة إلى نظام التعليم عن بُعد بناءً على قرار رئيس الجامعة.

التأكيد على أهمية الالتزام بالدراسة عن بُعد ومتابعة المحاضرات والواجبات بانتظام.

نشر البيان الرسمي عبر منصة “إكس” لإطلاع الطلاب على تفاصيل القرار وتوقعات الجامعة منهم خلال هذه الفترة.

أوقات المحاضرات المعتمدة 1445

خلال الشهر الفضيل، جامعة الحدود الشمالية تعتمد أوقاتًا محددة للمحاضرات وفقًا للجدول الدراسي للعام الجامعي 1445هـ، بالنسبة لمقررات المتطلبات العامة والمقررات التخصصية في البرامج الأكاديمية الحضورية، ستُعقد الجلسات الصباحية من الساعة الثامنة وحتى الساعة التاسعة والربع صباحًا.

تتبعها جلسات أخرى تمتد من الساعة التاسعة والنصف صباحًا إلى الساعة العاشرة والخامسة والأربعون دقيقة، ثم من الساعة الحادية عشر صباحًا إلى الساعة الثانية عشرة والربع ظهر، بعد فترة الظهيرة، تُستأنف المحاضرات من الساعة الواحدة مساءً إلى الساعة الثانية والربع مساءً، ثم من الساعة الثانية والنصف مساءً إلى الساعة الثالثة والربع مساءً، وتختتم الجلسات المسائية من الساعة الرابعة مساءً إلى الساعة الخامسة والربع مساءً.

فيما يخص المقررات العامة للجامعة التي تدرس عن بعد، تجرى الجلسات من الساعة الخامسة والنصف مساءً إلى الساعة السادسة والخامسة والأربعون دقيقة مساءً، ومن ثم من الساعة السابعة مساءً إلى الساعة الثامنة والربع مساءً.