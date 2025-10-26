تفاصيل مواد أولى ثانوى بنظامي البكالوريا المصرية والثانوية العامة 2025

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن المواد الدراسية المقررة على طلاب الصف الأول الثانوي في نظامي الثانوية العامة والبكالوريا موحدة، حيث يدرس جميع الطلاب نفس المقررات الأساسية والأنشطة التكميلية.

المواد الدراسية للصف الأول الثانوي

تشمل المواد الدراسية 6 مواد أساسية و4 مواد لا تُضاف للمجموع على النحو التالي:

المواد الأساسية:

اللغة العربية اللغة الأجنبية الأولى التاريخ الفلسفة والمنطق الرياضيات العلوم المتكاملة

المواد غير المضافة للمجموع:

التربية الدينية اللغة الأجنبية الثانية التربية الرياضية البرمجة والذكاء الاصطناعي

نظام التقييم في الصفين الأول والثاني الثانوي

أوضحت الوزارة أن نظام التقييم موحد في النظامين (العام – البكالوريا)، ويشمل امتحانين أساسيين في كل عام دراسي:

الامتحان الأول: نهاية الفصل الدراسي الأول

الامتحان الثاني: نهاية الفصل الدراسي الثاني

وتُوزّع درجات كل فصل دراسي بنسبة 100% لكل مادة وفق الآتي:

امتحان نهاية الفصل الدراسي: 30%

اختبار شهري أول: 15%

اختبار شهري ثانٍ: 15%

السلوك والمواظبة: 10%

كشكول الحصة والواجب: 15%

التقييم الأسبوعي: 15%

طريقة احتساب الدرجة النهائية

تُطبَّق معادلة التقييم على النحو التالي:

متوسط درجة الطالب × النهاية العظمى للمادة = الدرجة النهائية من 100.

ويُشترط لنجاح الطالب حصوله على ربع الدرجة في الورقة الامتحانية بكل فصل دراسي على حدة.

وفي حال عدم اجتياز الطالب النسبة المقررة للنجاح، يُعقد له دور ثانٍ، ويُعد اجتيازه شرطًا أساسيًا للانتقال إلى الصف الأعلى.

تقييم مادة التربية الرياضية

تُعقد امتحانات عملية فقط لتقييم مادة التربية الرياضية في الصفين:

الأول الثانوي (العام – البكالوريا)

الثاني الثانوي العام

أما طلاب الصف الثالث الثانوي العام، فلا تُجرى لهم أي اختبارات في هذه المادة.