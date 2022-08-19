“تفاصيل” مصروفات جامعة شرق بورسعيد الأهلية 2022 – 2023 كليتي الطب والهندسة

مصروفات جامعة شرق بورسعيد الأهلية هي واحدة من شروط التسجيل في جامعة شرق بورسعيد الأهلية، ومن المقرر أن تبدأ الدراسة في الجامعة مع بدء العام الدراسي الجديد 2022 – 2023 في شهر أكتوبر المقبل، حيث تبدأ الدراسة في كل من كلية الطب البشري وكلية الهندسة، وتجدر الإشارة إلى أن تكلفة الإنشاءات والتجهيزات الخاصة بجامعة شرق بورسعيد الأهلية بالمرحلة الأولى بلغت 3.7 مليار جنيه مصري، وقد تم بناء الجامعة على مساحة قدرها 44 فدان، وقد تم تجهيز الجامعة بمواصفات الجامعات الذكية لتكون مواكبة لكافة التخصصات التي تشتملها من التخصصات العلمية الحديثة التي تؤهل الطالب لاحتياجات سوق العمل، في السطور التالية نوضح تفاصيل مصروفات جامعة شرق بورسعيد الأهلية والتسجيل في الجامعة 2022 – 2023.

مصروفات جامعة شرق بورسعيد الأهلية 2022 – 2023

من المقرر أن تقوم جامعة شرق بورسعيد الأهلية بالإعلان عما قريب عن البرامج الدراسية التي تضمها، وقد أكد المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل عبد الغفار أن جامعة شرق بورسعيد على أتم استعداد لبداية الدراسة بالعام الجديد في كل من كلية الطب البشري برنامج الطل والجراحة العامة، وكلية الهندسة برنامج هندسة التشييد والبناء.

هذا ويأتي متوسط قيمة مصروفات الجامعات الأهلية للبرامج المخالفة للعام الدراسي 2022 – 2023 على النحو التالي:

كلية الطب والجراحة تبلغ المصروفات المقدرة لها في العام 105 ألف جنيه مصري.

في حين تبلغ مصروفات كلية طب الأسنان السنوية 97 ألف جنيه مصري.

مصروفات العلوم الصيدلية تبلغ 85 ألف جنيه مصري.

كلية هندسة الحاسب تبلغ مصروفاتها قيمة 69 ألف جنيه.

تبلغ مصروفات كلية العلاج الطبيعي قيمة 63 ألف جنيه مصري.

العلوم الصحية مصروفاتها تبلغ 39 ألف جنيه.

تبلغ مصروفات كلية علوم الحاسب الآلي 69 ألف جنيه مصري.

فيما تصل مصروفات كلية علوم التمريض إلى 31 ألف جنيه سنويًا.

تبلغ مصروفات العلوم الإدارية السنوية 46 ألف جنيه.

تنسيق الجامعات الأهلية 2022 – 2023

تم توضيح الحدود الدنيا للقبول في الجامعات الأهلية الجديدة في مصر على النحو التالي: