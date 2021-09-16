تفاصيل حركة التعيينات الجديدة في جامعة الفيوم
أعلنت جامعة الفيوم، منذ عدة ساعات، عن قرارات عديدة مرتبطة بحركة تعيينات جديدة، وهناك بعض العاملين تم تجديد تواجدهم في مناصبهم السابقة، وهناك من حصلوا على مناصب جديدة، وهذا ما أكده نائب رئيس جامعة الفيوم لشؤون خدمة المجتمع والقائم بأعمال رئيس الجامعة، الدكتور محمد سعيد أبو الغار، وإليكم تفاصيل حركة التعيينات الجديدة.
تعيينات جامعة الفيوم الجديدة
وأصدار القائم برئيس الجامعة، قرارًا رقم 1353 لسنة 2021، خاصة بتجديد تعيين الاستاذ بقسم النبات في كلية الزراعة، الدكتور جمال فرج محمد فرج، في منصب مدير لمركز ضمان الجودة والتخطيط الاستراتيجي داخل الجامعة، كما أصدر قرارًا رقم 1367 لسنة 2021 بتعيين المدرس بقسم الرياضات الجماعية في كلية التربية الرياضية، الدكتور وليد محمد حسن، مديرًا لمركز اللياقة البدنية والتأهيل الحركة بالجامعة.
التعيينات الجديدة بجامعة الفيوم
وبحسب القرارات التي أصدرها القائم بأعمال رئيس الجامعة، فقد شملت حركة التعيينات الجديدة بجامعة الفيوم، ما يلي:
- تعيين المدرس بقسم نظم المعلومات بكلية الحاسبات والمعلومات، الدكتور أحمد إسماعيل، في منصب مدير مشروع رفع كفاءة شبكة المعلومات بالجامعة، بقرار رقم 1350 لسنة 2021.
- تعيين الاستاذ المساعد بقسم علوم الصحة في كلية التربية الرياضية، الدكتورأشرف عبدالسلام العباسي، في منصب المشرف العام على مركز اللياقة والتأهيل الحركي بالجامعة، بقرار رقم 1366 لسنة 2021.
- تجديد تعيين الاستاذ المساعد بقسم علم النفس في كلية الآداب، الدكتور سيد أحمد محمد الوكيل، في منصب مدير مركز رعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بالجامعة، بقرار رقم 1365 لسنة 2021.
- تجديد تعيين الاستاذ المساعد في قسم التربية الفنية، الدكتور نهير رمضان، في منصب مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، بقرار رقم 1361 لسنة ٢٠٢١.
- تجديد تعيين المدرس بقسم الفيزياء في كلية العلوم، الدكتور هاني محمد الشرقاوي، في منصب مدير مركز بحوث البيئة والتكنولوجيا في كلية العلوم بالجامعة، بقرار رقم 1369 لسنة ٢٠٢١.