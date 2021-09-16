تفاصيل حركة التعيينات الجديدة في جامعة الفيوم

أعلنت جامعة الفيوم، منذ عدة ساعات، عن قرارات عديدة مرتبطة بحركة تعيينات جديدة، وهناك بعض العاملين تم تجديد تواجدهم في مناصبهم السابقة، وهناك من حصلوا على مناصب جديدة، وهذا ما أكده نائب رئيس جامعة الفيوم لشؤون خدمة المجتمع والقائم بأعمال رئيس الجامعة، الدكتور محمد سعيد أبو الغار، وإليكم تفاصيل حركة التعيينات الجديدة.

تعيينات جامعة الفيوم الجديدة

وأصدار القائم برئيس الجامعة، قرارًا رقم 1353 لسنة 2021، خاصة بتجديد تعيين الاستاذ بقسم النبات في كلية الزراعة، الدكتور جمال فرج محمد فرج، في منصب مدير لمركز ضمان الجودة والتخطيط الاستراتيجي داخل الجامعة، كما أصدر قرارًا رقم 1367 لسنة 2021 بتعيين المدرس بقسم الرياضات الجماعية في كلية التربية الرياضية، الدكتور وليد محمد حسن، مديرًا لمركز اللياقة البدنية والتأهيل الحركة بالجامعة.

التعيينات الجديدة بجامعة الفيوم

وبحسب القرارات التي أصدرها القائم بأعمال رئيس الجامعة، فقد شملت حركة التعيينات الجديدة بجامعة الفيوم، ما يلي: