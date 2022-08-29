تفاصيل تنسيق المستنفذين جامعة الأزهر 2022/2023 لطلاب الثانوية العامة والازهرية والسنوات السابقة

حالة من الترقب والانتظار يعيشها عدد كبير طلاب الثانوية الأزهرية في هذا التوقيت، وذلك في انتظار الإعلان عن نتيجة تنسيق المستنفذين جامعة الأزهر 2022، وذلك لكي يتم التعرف على القبول في الالتحاق بكليات جامعة الأزهر الموجودة في القاهرة وفي مختلف المحافظلت كذلك للعام الدراسي الجديد 2022/2023، وذلك بالتزامن مع الإعلان عن انتهاء المرحلة الأولى من التنسيق الخاص بإطلاق الثانوية الأزهرية خلال يوم الخميس الماضي والتي قد استمرت لمدة 5 أيام، وقد تم التسجيل إلكترونيا عبر موقع التنسيق الإلكتروني، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور تنسيق المستنفذين جامعة الأزهر 2022 القبول للالتحاق بكليات القاهرة والأقاليم.

تنسيق المستنفذين جامعة الأزهر 2022/2023

وقد رئيس جامعة الأزهر وافق الدكتور سلامة داود رسميا عن فتح باب التسجيل في التنسيق لطلاب الثانوية الأزهرية، وذلك للفئات التي تتمثل في المستنفذين، وذلك الطلاب في السنوات السابقة، وفي المعادلات كذلك، بالإضافة إلى الترجمة الفورية لطالبات الثانوية العامة- تخصص القراءات، على أن يكون ذلك بداية من اليوم الأحد الموافق يوم 28/ 2022/8/، والتي تستمر حتى يوم 2022/9/8د وقد أعلنت مصادر رسمية عن تفاصيل تنسيق جامعة الأزهر هذا العام، والذي جاء يتميز بطبيعة خاصة، حيث يتم تسجيل تنسيق الطلاب على مرحلتين، تتمثل الأولى في أن يتم تخصص للطلاب الناجحين من الدور الأول، فيما يتم تخصيص المرحلة الثانية لتكون بعدما يتم إعلان نتيجة الدور الثاني والتي تحث الطلاب الذين قاموا بأداء امتحانات الدور الثاني.

تنسيق المستنفذين جامعة الأزهر 2022 للالتحاق بالقاهرة والأقاليم

وقد كان الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، قد أعلن رسميا عن اعتماد قرار صرف مكافأة مالية تقدر بحوالي ألف جنيه، والتي يتم صرفها لجميع منسوبي الجامعة، والذين يتمثلوا في كادر خاص وعام ومتفرغين، على أن يتم تطبيق هذا القرار بمناسبة انتهاء الامتحانات وانتهاء الفصل الدراسي الثاني.