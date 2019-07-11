تفاصيل الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس.. رابط موقع نتائج وزارة التربية والتعليم

يترقب أولياء الأمور والطلاب ظهور نتيجة الثانوية العامة 2019 خاصة بعد إعلان مصادر رسمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الانتهاء من أعمال التصحيح لأوراق امتحانات الطلاب تمهيدا لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2019 لتكون متاحة للطلاب للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس عبر بوابة مركز المعلومات التابعة لموقع وزارة التربية والتعليم والتي ظهرت عليها نتائج الدبلومات الفنية والصف الأول الثانوي مؤخرا.

وننشر في هذا التقرير تفاصيل الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2019 والموعد التقريبي لظهورها وطريقة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2019

لم تحدّد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حتى الآن الموعد النهائي لظهور نتيجة الثانوية العامة 2019 ولكن مدير الإدارة العامة لامتحانات الثانوية العامة، خالد عبد الحكم، كشف عن انتهاء أعمال التصحيح بشكل رسمي في كنترولات الثانوية العامة.

وبحسب عبدالحكم فإن المراحل اللاحقة لعملية تصحيح أوراق الامتحانات وهي عمليات المراجعة والتدقيق ورصد الدرجات قد بدأت، وبذلك تقترب النتيجة من الظهور رسميا خلال أيام، وتشير جميع التوقعات إلى 15 يوليو الجاري لعقد المؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، للإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2019 رسميا.

يذكر أن امتحانات الثانوية العامة 2019 خاضها ما يقارب 670 ألف طالب وطالبة بواقع 669 ألف و749 طالب وطالبة مقسمين على الشعبة الأدبية وشعبتي العلمي (علوم، ورياضة)، بالإضافة إلى الحالات الخاصة الذين تقدموا لأداء الامتحان وعددهم 1208 طالب وطالبة، ومن المكفوفين شارك في امتحانات الثانوية العامة هذا العام 192 طالب وطالبة، وأخيرا 373 طالب وطالبة بمدارس STEM.

مؤتمر وزير التربية والتعليم لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2019

ويعقد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2019 بديوان عام الوزارة في موعد يتم الإعلان عنه لاحقا، ويقوم في هذا المؤتمر بإعلان كل التفاصيل المتعلقة بالنتيجة ومن بينها نسبة النجاح ونسبة الرسوب وعدد من لهم دور ثان وكذلك تفاصيل الامتحانات والمخالفات التي تم رصدها.

ويتم في المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة الثانوية العامة إعلان أسماء الأوائل، والتي تضم في كل عام عدد 33 طالب وطالبة ويتم توزيعهم على الأقسام الدراسية، بمعنى أنه يتم اختيار 10 من طلاب القسم العلمي شعبة الرياضيات و10 آخرين من طلاب القسم العلمي شعبة العلوم، و10 من القسم الأدبي، ويتبقى ثلاثة مقاعد في قائمة الطلاب الأوائل فيتم اختيار طالب من مدارس المتفوقين وطالب من طلاب الحالات الخاصة والذين يطلق عليهم طلاب الدمج وأخيرا طالب من المكفوفين.

بعد الانتهاء من الكشف عن كل تلك التفاصيل يعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إتاحة النتيجة عبر المواقع المخصصة لإظهار نتيجة الثانوية العامة 2019، بالإضافة لمواعيد تسليم النتائج للمدارس لتسليم أوراق النتائج الرسمية للطلاب.

نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس

وكما هو المعهود في مختلف السنوات السابقة تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لطلابها ممن أدوا امتحانات الثانوية العامة الحصول على نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس ويتم إظهار الدرجات التفصيلية لكل مادة والمجموع الكلي للدرجات، وفي حالة رسوب الطالب في أي مادة يتم كتابة دور ثان وحجب باقي النتيجة.

ولكن يشار إلى أن النتيجة التي تظهر على الإنترنت هي نتيجة استرشادية ليعلم بها الطالب مجموع درجاته ولكنها ليست رسمية ولا يعتد بها في أي معاملة تتعلق بعد ذلك بأوراق التقديم المختلفة، لذلك يتعين على الطالب فور الحصول على النتيجة إلكترونية التوجه إلى مدرسته لاستلام أوراق النتيجة الرسمية.

الاستعلام عن نتيجة الثانوية 2019 برقم الجلوس

استخدمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني العام الدراسي الحالي 2018/2019 مركز المعلومات التابع لموقع وزارة التربية والتعليم على الإنترنت في ظهور نتيجة الدبلومات الفنية والصف الأول الثانوي ومن المنتظر أن يتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس من خلاله.

وللاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس كل ما عليك هو الدخول على موقع مركز المعلومات بوزارة التربية والتعليم من هنا، ثم تسجيل بياناتك فور ظهور النتيجة وسيظهر لك بيان بالدرجات.

يذكر أنه في الساعات الأولى من ظهور النتيجة يكون الموقع بطيئا بشكل كبير لذا عليك المحاولة أكثر من مرة لحين الحصول عليها.