“تعليم جدة” تعليق الدراسة غدا الخميس 1445/6/15 وتحويلها عن بُعد بمدارس جدة ورابغ وخليص

أعلنت إدارة تعليم جدة عن تعليق الدراسة الحضورية في جميع مدارس جدة ورابغ وخليص، وذلك لسوء الأحوال الجوية، حيث تشهد المملكة في الفترة الحالية تساقط أمطار غزيرة في عدد من مناطق المملكة، وتتابع إدارات التعليم في كل محافظة بالسعودية التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد الجوية والإبلاغ ببيان رسمي في حالة تعليق الدراسة.

تعليق الدراسة في جدة- إدارة تعليم جدة

تعليم جدة تعليق الدراسة

أصدرت إدارة التعليم في جدة بيان عبر منصة الإدارة الرسمية في منصة X أنه سيتم تعليق الدراسة الحضورية يوم الخميس 1445/6/15 وتحويلها عن بُعد من خلال منصة مدرستي، وذلك لجميع الطلاب ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم وجاء نص البيان كالتالي:

بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد،وحرصاً على سلامة الجميع .. تقرر تحويل الدراسة يوم غدٍ الخميس 15/ 6 / 1445 هـ لتكون (عن بُعد) عبر ‎منصة مدرستي، بمدارس جدة ورابغ وخليص لجميع الطلبة، ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

https://twitter.com/MOE_JDH/status/1740084986773221793?s=19

تعليق الدراسة غدا الخميس

أصدرت عدة إدارات في المملكة قرار بتعليق الدراسة، حيث تم تعليق الدراسة في جميع مدارس المهد، إضافة إلى تعليق الدراسة في جامعة الحدود الشمالية وجميع مدارس الإدارة، وذلك لسوء الأحوال الجوية في تلك الإدارات. وتترك وزارة التعليم قرار تعليق الدراسة إلى إدارات التعليم والتي تتابع بدورها التقارير من المركز الوطني للأرصاد الجوية من أجل معرفة حالة الطقس في كل منطقة، وحرصاً على سلامة الطلاب والمعلمين تقوم إدارة التعليم باتخاذ قرار التعليق على حسب حالة الطقس في الإدارة التعليمية.