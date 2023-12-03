تعليم جازان ينظم معرضًا تثقيفيًا لتعزيز ثقافة وطرق التعامل مع ذوي الإعاقة

نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، معرضًا تثقيفيًا تزامنًا مع اليوم العالمي للإعاقة.

تعليم جازان ينظم معرضًا تثقيفيًا -مصدر الصورة: منصة إكس

الوسائل التعليمية

وتضمن المعرض أركانًا للتعريف باستخدام الوسائل التعليمية لكل فئة من فئات الإعاقة، وعرض أعمالهم الفنية. كما تم تقديم الاستشارات اللازمة لفئات ذوي الإعاقة، وذلك بهدف نشر ثقافة وطرق التعامل مع ذوي الإعاقة.

وأكدت الإدارة العامة حرصها على تفعيل الاحتفاء باليوم العالمي للإعاقة 2023 تحت شعار “متحدون في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة” والذي يصادف يوم 3 ديسمبر من كل عام.

معارض توعوية |

تزامنًا مع #اليوم_العالمي_للإعاقة مدير عام #تعليم_جازان يدشن المعرض التوعوي والتثقيفي والترفيهي بمجمع كادي مول؛ الهادف لنشر ثقافة وطرق التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، والتعريف باستخدام الوسائل التعليمية لكل فئة وعرض أعمالهم الفنية. pic.twitter.com/DB5yVypxyS — إدارة تعليم جازان (@MOE_JZN) December 1, 2023

ذوي الإعاقة

وأكد تعليم جازان أنه يولي اهتمامًا خاصًا بتعليم الطلاب ذوي الإعاقة، من خلال تقديم جميع الخدمات التعليمية لهم، وتذليل جميع الصعوبات، والعديد من الخدمات الصحية، والنفسية، والاجتماعية، والخدمات المساندة؛ لتحقيق حياة كريمة لهم وتمكينهم من المشاركة الشاملة والفاعلة في المجتمع.