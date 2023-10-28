تعليق الدراسة حضوريًا في جامعة جدة وتعليم جدة والمدينة المنورة وجامعة أم القرى بسبب الأمطار: السلامة تأتي أولاً

في خطوة استباقية وحرصاً على سلامة الطلاب والمعلمين، قررت جامعة جدة وإدارة تعليم جدة تعليق الدراسة الحضورية في المدارس والجامعات يوم الأحد 28 أكتوبر 2023، كما تم الإعلان عن تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ كذلك في مدارس جدة ورابغ وخليص تأتي هذه الخطوة بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد التي تنبأت بتوقع هطول أمطار غزيرة في المنطقة.

تعليم جدة - تعليق الدراسة غدا - مصدر الصورة منصة اكس @makkahregion

وأضافت إدارة تعليم جدة “تقرر تحويل الدراسة يوم غدٍ الأحد 14 / 4 / 1445 هـ لتكون (عن بُعد) عبر #منصة_مدرستي، لجميع الطلبة، ومنسوبي ومنسوبات المدارس، ومكاتب التعليم

#تعليم_جدة:

تحويل الدراسة يوم غدٍ الأحد 14 /4/ 1445هـ لتكون (عن بُعد) عبر #منصة_مدرستي ،في مدارس جدة ورابغ وخليص،لجميع الطلبة،ومنسوبي ومنسوبات المدارس،ومكاتب التعليم

..بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد pic.twitter.com/mo1EpIoSb2 — إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) October 28, 2023

كما أعلنت إدارة تعليم المدينة المنورة، عن تعليق الدراسة الحضورية غدا في المدارس، وأيضا جرى الإعلان عن ذلك في جامعة أم القرى والكليات التابعة له وتحويلها عن بعد، بسبب الأمطار.

#تعليم_المدينة:

تحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي ليوم غدٍ الأحد في جميع مدارس الإدارة العامة للتعليم بـ #المدينة_المنورة ومكاتبها الداخلية والخارجية (بدر – خيبر – وادي الفرع). pic.twitter.com/SNPtedetVu — إمارة منطقة المدينة المنورة (@imarat_almadina) October 28, 2023

وقالت إمارة المدينة، اليوم السبت، عبر منصة إكس: تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الأحد في جميع مدارس الإدارة العامة للتعليم بالمدينة المنورة ومكاتبها الداخلية والخارجية (بدر – خيبر – وادي الفرع)، وتحويلها عن بعد عبر منصة مدرستي.

وأعلنت جامعة أم القرى، تعليق الدراسة حضوريًا يوم غدٍ الأحد في جميع مقرات الجامعة.

#عاجل#جامعة_أم_القرى:

تعليق الدراسة حضوريًا يوم غدٍ (الأحد) في جميع مقرات الجامعة pic.twitter.com/aIE6XzPnBm — إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) October 28, 2023

ويأتي قرار تعليق الدراسة الحضورية في هذه المناطق بناءً على توقعات المركز الوطني للأرصاد بتساقط أمطار غزيرة على معظم مناطق المملكة خلال الأيام المقبلة

السلامة أولاً:

تعكس هذه الخطوة الاهتمام بسلامة الطلاب والالتزام بتوفير بيئة تعليمية آمنة. يتعين على المؤسسات التعليمية أن تتخذ إجراءات للتصدي للتحديات الجوية غير المتوقعة التي يمكن أن تؤثر على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

تحويل الدراسة إلى نظام التعليم عن بُعد:

بناءً على هذا القرار، تم تحويل الدراسة يوم الأحد إلى نظام التعليم عن بُعد باستخدام منصة مدرستي. هذا يُمكن الطلاب والمعلمين من متابعة الدروس والمشاركة في العمليات التعليمية عبر الإنترنت من أماكن آمنة ومريحة.

حالات تعليق الدراسة في المملكة:

وزارة التعليم السعودية قد حددت حالات تعليق الدراسة في المملكة، وتشمل هذه الحالات الأمطار الغزيرة، انقطاع الكهرباء المستمر، حوادث انهيار المباني، وانتشار الأوبئة.

دور التكنولوجيا في التعليم عن بُعد:

توضح هذه الحالة الدور المتزايد للتكنولوجيا في استمرارية التعليم. منصات التعليم عن بُعد تسهم في تقديم تجربة تعليمية مستدامة وجودة عالية.

الختام:

تعليق الدراسة الحضورية في جدة هو إجراء ضروري للحفاظ على سلامة الجميع خلال ظروف جوية غير ملائمة. يؤكد هذا الإجراء أهمية السلامة الشخصية واستخدام التكنولوجيا لمتابعة عملية التعليم في الأوقات الصعبة.