أخبار التعليم

تعليق الدراسة حضوريًا في جامعة جدة وتعليم جدة والمدينة المنورة وجامعة أم القرى بسبب الأمطار: السلامة تأتي أولاً

عبد الوهاب إسماعيل

في خطوة استباقية وحرصاً على سلامة الطلاب والمعلمين، قررت جامعة جدة وإدارة تعليم جدة تعليق الدراسة الحضورية في المدارس والجامعات يوم الأحد 28 أكتوبر 2023، كما تم الإعلان عن تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ كذلك في مدارس جدة ورابغ وخليص تأتي هذه الخطوة بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد التي تنبأت بتوقع هطول أمطار غزيرة في المنطقة.

تعليم جدة - تعليق الدراسة غدا - مصدر الصورة منصة اكس @makkahregion

تعليم جدة - تعليق الدراسة غدا - مصدر الصورة منصة اكس @makkahregion

وزارة التعليم - تعليق الدراسة غدا - مصدر الصورة منصة اكس @imarat_almadina
وزارة التعليم – تعليق الدراسة غدا – مصدر الصورة منصة اكس @imarat_almadina

وأضافت إدارة تعليم جدة “تقرر تحويل الدراسة يوم غدٍ الأحد 14 / 4 / 1445 هـ لتكون (عن بُعد) عبر #منصة_مدرستي، لجميع الطلبة، ومنسوبي ومنسوبات المدارس، ومكاتب التعليم

كما أعلنت إدارة تعليم المدينة المنورة، عن تعليق الدراسة الحضورية غدا في المدارس، وأيضا جرى الإعلان عن ذلك في جامعة أم القرى والكليات التابعة له وتحويلها عن بعد، بسبب الأمطار.

وقالت إمارة المدينة، اليوم السبت، عبر منصة إكس: تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الأحد في جميع مدارس الإدارة العامة للتعليم بالمدينة المنورة ومكاتبها الداخلية والخارجية (بدر – خيبر – وادي الفرع)، وتحويلها عن بعد عبر منصة مدرستي.

وأعلنت جامعة أم القرى، تعليق الدراسة حضوريًا يوم غدٍ الأحد في جميع مقرات الجامعة.

ويأتي قرار تعليق الدراسة الحضورية في هذه المناطق بناءً على توقعات المركز الوطني للأرصاد بتساقط أمطار غزيرة على معظم مناطق المملكة خلال الأيام المقبلة

السلامة أولاً:

تعكس هذه الخطوة الاهتمام بسلامة الطلاب والالتزام بتوفير بيئة تعليمية آمنة. يتعين على المؤسسات التعليمية أن تتخذ إجراءات للتصدي للتحديات الجوية غير المتوقعة التي يمكن أن تؤثر على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

تحويل الدراسة إلى نظام التعليم عن بُعد:

بناءً على هذا القرار، تم تحويل الدراسة يوم الأحد إلى نظام التعليم عن بُعد باستخدام منصة مدرستي. هذا يُمكن الطلاب والمعلمين من متابعة الدروس والمشاركة في العمليات التعليمية عبر الإنترنت من أماكن آمنة ومريحة.

حالات تعليق الدراسة في المملكة:

وزارة التعليم السعودية قد حددت حالات تعليق الدراسة في المملكة، وتشمل هذه الحالات الأمطار الغزيرة، انقطاع الكهرباء المستمر، حوادث انهيار المباني، وانتشار الأوبئة.

دور التكنولوجيا في التعليم عن بُعد:

توضح هذه الحالة الدور المتزايد للتكنولوجيا في استمرارية التعليم. منصات التعليم عن بُعد تسهم في تقديم تجربة تعليمية مستدامة وجودة عالية.

الختام:

تعليق الدراسة الحضورية في جدة هو إجراء ضروري للحفاظ على سلامة الجميع خلال ظروف جوية غير ملائمة. يؤكد هذا الإجراء أهمية السلامة الشخصية واستخدام التكنولوجيا لمتابعة عملية التعليم في الأوقات الصعبة.

Avatar of عبد الوهاب إسماعيل
عبد الوهاب إسماعيل

كاتب ومدوّن ومسوّق إلكتروني، مؤسس ومدير شركة بيكسلز سيو المتخصصة في إنتاج المحتوى الرقمي "محتوى نصي، صوتي، مصور أو فيديو، خبرة تزيد عن الـ 10 سنوات في مجال التسويق الإلكتروني والـ SEO وأرشفة المواقع، وأيضُا أعمل منذ فترة كبيرة في مجال التجارة الإلكترونية، ومهتم بمجال التعليم الإلكتروني.

اترك رد

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل