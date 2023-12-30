تعليق الدراسة الحضورية وتحويلها لتكون “عن بُعد” غدا الأحد 1445/6/18 في القصيم

أعلنت إدارة تعليم القصيم عن تعليق الدراسة الحضورية في جميع مدارس القصيم والمحافظات التابعة لها، وذلك بعد تقرير المركز الوطني للأرصاد الجوية، والذي يشير إلى عدم استقرار في الأحوال الجوية بالمحافظة مع انتشار الضباب، وحرصا على سلامة الطلاب قررت إدارة التعليم أن تكون الدراسة عن بُعد، وذلك عبر تطبيق مدرستي.

إدارة تعليم القصيم

تتابع إدارات التعليم حالة الطقس في السعودية كل يوم، وذلك من أجل معرفة إن كان سيتم تعليق الدراسة أم لا، وفي حالة أشارت الأخبار عن تساقط الأمطار والضباب تقوم إدارات التعليم بنشر قرار تعليق الدراسة، حيث يداوم الطلاب يوم الأحد 6/18 من خلال تطبيق مدرستي على أن تستمر الإدارة التعليمية في متابعة حالة الطقس لمعرفة موعد عودة الدوام الحضوري.

دراسة عن بُعد | بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة ليوم غد الأحد 18-6-1445هـ (عن بُعد) عبر #منصة_مدرستي ، لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس #تعليم_القصيم وجميع طلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس إدارات التعليم… pic.twitter.com/fhEMoS4XEk — إدارة تعليم القصيم (@moe_qsm) December 30, 2023

فيما تقوم باقي إدارات التعليم في المملكة بمتابعة الحالة الجوية، إذ ينبئ المركز الوطني للأرصاد بحالة الطقس كل يوم وفور وصول التقرير تقوم كل إدارات بإعلان أن كان هناك تعليق للدراسة أم لا، والجدير بالذكر أن طلاب المدارس تبدأ غدا الأحد 6/18 اختبارات الشهر في الترم الثاني، وسيكون إجراء الاختبارات عبر منصة مدرستي.