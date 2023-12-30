أخبار التعليم

تعليق الدراسة الحضورية وتحويلها لتكون “عن بُعد” غدا الأحد 1445/6/18 في القصيم

محمد عثمان

أعلنت إدارة تعليم القصيم عن تعليق الدراسة الحضورية في جميع مدارس القصيم والمحافظات التابعة لها، وذلك بعد تقرير المركز الوطني للأرصاد الجوية، والذي يشير إلى عدم استقرار في الأحوال الجوية بالمحافظة مع انتشار الضباب، وحرصا على سلامة الطلاب قررت إدارة التعليم أن تكون الدراسة عن بُعد، وذلك عبر تطبيق مدرستي.

إدارة تعليم القصيم

إدارة تعليم القصيم

تتابع إدارات التعليم حالة الطقس في السعودية كل يوم، وذلك من أجل معرفة إن كان سيتم تعليق الدراسة أم لا، وفي حالة أشارت الأخبار عن تساقط الأمطار والضباب تقوم إدارات التعليم بنشر قرار تعليق الدراسة، حيث يداوم الطلاب يوم الأحد 6/18 من خلال تطبيق مدرستي على أن تستمر الإدارة التعليمية في متابعة حالة الطقس لمعرفة موعد عودة الدوام الحضوري.

فيما تقوم باقي إدارات التعليم في المملكة بمتابعة الحالة الجوية، إذ ينبئ المركز الوطني للأرصاد بحالة الطقس كل يوم وفور وصول التقرير تقوم كل إدارات بإعلان أن كان هناك تعليق للدراسة أم لا، والجدير بالذكر أن طلاب المدارس تبدأ غدا الأحد 6/18 اختبارات الشهر في الترم الثاني، وسيكون إجراء الاختبارات عبر منصة مدرستي.

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عن الكاتب:
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محمد عثمان

بكالوريوس إعلام قسم صحافة بكتب في صناعة المحتوى من 3 سنين، وبحب الكتابة الإلكترونية عن كل حاجة.

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