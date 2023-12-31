أخبار التعليم

تعليق الدراسة الحضورية بمنطقة القصيم بسبب الأمطار الغزير

محمود سليم

أعلنت إدارة التعليم بمنطقة القصيم تعليق الدراسة الحضورية اليوم لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس تعليم القصيم، وذلك بسبب هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على مراكز محافظة رفحاء الجنوبية والشرقية بمنطقة الحدود الشمالية.

حرصاً على سلامة الجميع

وأوضحت الإدارة أن القرار جاء بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع.

أعيوج والهباس

وكانت الأمطار قد هطلت أمس على مراكز محافظة رفحاء الجنوبية والشرقية، وشملت لينة التاريخية وأعيوج والهباس، والخشيبي وضواحيها، سالت على إثرها الشعاب.

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عن الكاتب:
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محمود سليم

صحفي وصانع محتوى منذ 2015، حاصل على ليسانس آداب، شعبة صحافة وإعلام.

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