تعليق الدراسة الحضورية بمنطقة القصيم بسبب الأمطار الغزير

أعلنت إدارة التعليم بمنطقة القصيم تعليق الدراسة الحضورية اليوم لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس تعليم القصيم، وذلك بسبب هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على مراكز محافظة رفحاء الجنوبية والشرقية بمنطقة الحدود الشمالية.

حرصاً على سلامة الجميع

وأوضحت الإدارة أن القرار جاء بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع.

دراسة عن بُعد | بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة ليوم غد الأحد 18-6-1445هـ (عن بُعد) عبر #منصة_مدرستي ، لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس #تعليم_القصيم وجميع طلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس إدارات التعليم… pic.twitter.com/fhEMoS4XEk — إدارة تعليم القصيم (@moe_qsm) December 30, 2023

أعيوج والهباس

وكانت الأمطار قد هطلت أمس على مراكز محافظة رفحاء الجنوبية والشرقية، وشملت لينة التاريخية وأعيوج والهباس، والخشيبي وضواحيها، سالت على إثرها الشعاب.