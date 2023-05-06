تعزيز الفرص التعليمية: برنامج خادم الحرمين الشريفين يوفر فرص الابتعاث للطلاب الراغبين على مدار العام

يعلن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، التابع لوزارة التعليم السعودية، عن استمرار استقبال طلبات التقديم للطلاب الراغبين في الابتعاث لجميع المراحل الدراسية والتخصصات طوال العام.

هذا الإعلان يأتي في إطار توسيع فرص القبول للطلاب والطالبات، وتسهيل حصولهم على القبول الجامعي من إحدى المؤسسات المعتمدة في البرنامج، وذلك بما يتوافق مع مواعيد التقديم لجميع دول الابتعاث.

تدعو وزارة التعليم الطلاب والطالبات الراغبين في الابتعاث إلى زيارة موقع البرنامج للاطلاع على الشروط العامة والخاصة للابتعاث وقائمة المؤسسات التعليمية المعتمدة والمجالات بحسب المسارات.

ومن ثم، التواصل مع المؤسسات التعليمية المعتمدة في دول الابتعاث للحصول على قبول جامعي في المجال والتخصص الذي يحدده الطالب، والتأكد من توفير المستندات النظامية المطلوبة ورفع طلب القبول من خلال نظام سفير، سيتم إصدار نتائج القبول في فترات مختلفة حسب بداية الدراسة للطلاب.

يأتي هذا البرنامج ضمن جهود المملكة العربية السعودية لدعم التعليم وتمكين الشباب والشابات السعوديين من الحصول على تعليم عالي في مختلف التخصصات، وتوفير الفرص اللازمة لهم لتحقيق طموحاتهم المستقبلية.

يتم تحديد مجالات الدراسة المتاحة في برنامج الابتعاث بناء على احتياجات سوق العمل والتطورات التكنولوجية، وتشمل تخصصات متعددة مثل الهندسة، والطب، والإدارة، والعلوم، والعلوم الاجتماعية، والفنون وغيرها، ويتم تحديد المسار الدراسي الأنسب لكل طالب بناء على اهتماماته ومؤهلاته للأكاديمية والمهنية.

ويتمتع الطلاب المبتعثون بالعديد من الفوائد، منها الحصول على تعليم عالي الجودة وفرص عمل واسعة في الدول التي يتم تخرجهم منها، إضافة إلى توسيع دائرة معارفهم وثقافتهم، كما يتم تغطية جميع تكاليف الدراسة والمعيشة والتأمين الصحي والتذاكر الحيوية، بالإضافة إلى توفير بدل شهري للطلاب المبتعثين لتغطية نفقاتهم الأساسية.