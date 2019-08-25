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تعرف على نظام نور الإلكتروني و البيانات المطلوبة لتسجيل

كتب يزن فضل كرازفي آخر تحديث
تعرف على نظام نور الإلكتروني و البيانات المطلوبة لتسجيل
نظام نور لتعليم الالكتروني

في البداية نقدم لكم أحدث البرامج ووسائل سهلة التعامل معها توفر الراحة للجميع وهو برنامج ” نظام نور”، حيث أصبح مؤخراً أكثر ما يبحث عنه المواطن السعودي، حيث تقوم السعودية بإستخدام برنامج “نظام نور” وهو خاص بالعمليات التعليمية الشاملة و المتكاملة من خلال قاعدة بيانات متكاملة، حيث يستخدم هذا البرنامج لتسهيل عملية الاتصال و التواصل بين الطلبة و المعلمين و أولياء الأمور و مدراء المدارس، يقوم أولياء الأمور بتسجيل أبنائهم قبل البدء من العام الدراسي، ومن الفئة التي يتم تسجيلها الطفولة المبكرة و طلبة الإبتدائي، و أصبح برنامج نور معتمد من قبل وزارة التعليم، و عدت مؤسسات تعليمية و مدراس خاصة و حكومية و سوف نذكر لكم متابعينا الكرام طريقة التسجيل بالنظام الالكتروني.

طريقة التسجيل بنظام نور لتعليم الإلكتروني

نظام نور لتعليم الالكتروني يمكن التسجيل لكل طلاب المدارس و هو اصبح نظام معتمد في معظم المدارس في السعودية، و يستطيع التسجيل من المرحلة الرياض حتي الثانوية، وهو عبارة عن نظام متكامل يوفر عدت مزايا، و لتسجيل في المدارس السعودية عن طريق برنامج نور، يجب ارسال هذة الخطوات عبر الموقع الإلكتروني للنظام، وهي عبارة عن البيانات لكل طالب يريد التسجيل.

خطوات التسجيل في النظام :

  1. يجب إرسال شهادة ميلاد الطالب.
  2. يجب ارسال صورة شخصية عن الطالب
  3. يجب ارسال كرت العائلة وهو عبارة عن بيانات جميع العائلة.
  4. ارسال شهادة صحية عن حالة الطالب .
  5. مع إرفاق صورة إحتياطية لجميع الخطوات المذكورة.

 

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عن الكاتب

يزن فضل كراز

إسمي يزن من فلسطين عايش في غزة عمري 20 سنة.. طالب جامعي في كلية تكنولوجيا المعلومات تخصص هندسة برمجيات بحب قراءة الروايات وكتابة المقالات وعاشق لكرة القدم

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