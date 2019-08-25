تعرف على نظام نور الإلكتروني و البيانات المطلوبة لتسجيل

في البداية نقدم لكم أحدث البرامج ووسائل سهلة التعامل معها توفر الراحة للجميع وهو برنامج ” نظام نور”، حيث أصبح مؤخراً أكثر ما يبحث عنه المواطن السعودي، حيث تقوم السعودية بإستخدام برنامج “نظام نور” وهو خاص بالعمليات التعليمية الشاملة و المتكاملة من خلال قاعدة بيانات متكاملة، حيث يستخدم هذا البرنامج لتسهيل عملية الاتصال و التواصل بين الطلبة و المعلمين و أولياء الأمور و مدراء المدارس، يقوم أولياء الأمور بتسجيل أبنائهم قبل البدء من العام الدراسي، ومن الفئة التي يتم تسجيلها الطفولة المبكرة و طلبة الإبتدائي، و أصبح برنامج نور معتمد من قبل وزارة التعليم، و عدت مؤسسات تعليمية و مدراس خاصة و حكومية و سوف نذكر لكم متابعينا الكرام طريقة التسجيل بالنظام الالكتروني.

طريقة التسجيل بنظام نور لتعليم الإلكتروني

نظام نور لتعليم الالكتروني يمكن التسجيل لكل طلاب المدارس و هو اصبح نظام معتمد في معظم المدارس في السعودية، و يستطيع التسجيل من المرحلة الرياض حتي الثانوية، وهو عبارة عن نظام متكامل يوفر عدت مزايا، و لتسجيل في المدارس السعودية عن طريق برنامج نور، يجب ارسال هذة الخطوات عبر الموقع الإلكتروني للنظام، وهي عبارة عن البيانات لكل طالب يريد التسجيل.

خطوات التسجيل في النظام :

يجب إرسال شهادة ميلاد الطالب. يجب ارسال صورة شخصية عن الطالب يجب ارسال كرت العائلة وهو عبارة عن بيانات جميع العائلة. ارسال شهادة صحية عن حالة الطالب . مع إرفاق صورة إحتياطية لجميع الخطوات المذكورة.

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