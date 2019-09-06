تعرف على .. موعد إعلان نتيجة المرحلة الثالثة لتنسيق الثانوية العامة 2019







قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، بالتأكيد على أن موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2019 بشكل كامل ، من المقرر أن يتم فور القيام بإغلاق موقع التنسيق الإلكتروني ، والذي من المتوقع أن يكون بعد يوم أو اثنين من الانتهاء من المرحلة الثالثة الخاصة بتنسيق الثانوية العامة 2019 ، فمن المرجح أن يتم الإعلان عن نتيجة التنسيق يوم السبت القادم،







تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2019

ومن الجدير بالذكر أنه من المقرر أن يتم القيام بفتح موقع التنسيق الإلكتروني الخاص بطلاب وطالبات المرحلة الثالثة الناجحين في الدور الأول والثاني للثانوية العامة ، من أجل التسجيل في مرحلة تقليل الاغتراب ، على أن يكون ذلك بعد الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة.







كما يجب ذكر أن السيد عطا رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، كان قد صرح أنه لا توجد شكاوي من الطلاب والطالبات خلال تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2019.

كما تجدر الإشارة إلى أن تنسيق المرحلة الثالثة 2019 للقبول في مختلف الجامعات المصرية ، كان قد بدأ في صباح يوم السبت الموافق 24 من شهر أغسطس لعام 2019 ، وقد استمر حتى الساعة السابعة من مساء يوم الأربعاء الموافق 4 سبتمبر 2019.







وكان قد أعلن السيد عطا ، رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي ، والمشرف العام على مكتب التنسيق ، أن عدد الطلاب والطالبات المتقدمين من أجل تنسيق المرحلة الثالثة من طلاب الدور الأول وطلاب الدول الثاني ، من أجل القبول في مختلف الجامعات والمعاهد المصرية ، كان قد وصل إلى عدد 186 ألف طالب وطالبة ، ويأتي هذا من اجمالي عدد 86 ألف طالب وطالبة في الدور الأول للثانوية العامة ، بينما يوجد ما يزيد عن عدد 113 ألف طالب وطالبة ناجحين في الدور الثاني للثانوية العامة،

كما قد أوضح السيد عطا أن عدد الأشخاص الذن قد تقدموا من أجل تنسيق الشهادات الفنية للقبول في الجامعات والمعاهد العالية والمتوسطة ، كان قد تخطى عدد 180 ألف طالب وطالبة ، وذلك منذ أن فتح باب تسجيل الرغبات يوم السبت الموافق 17 أغسطس المنصرم .







كما يتمكن طلاب وطالبات تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2019 من متابعة نتيجة عملة التنسيق عن طريق الرابط التالي : https://tansik.egypt.gov.eg/application