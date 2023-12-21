تعرف على مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول بمحافظة البحيرة للعام الدراسي 2023/2024

اعتمدت محافظة البحيرة مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأولى للعام الدراسي 2023/2024 ، والتي تأتي وفق الخريطة الزمنية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وبناء على مذكرة العرض من الأستاذ يوسف الديب وكيل الوزارة التربية والتعليم بالبحيرة.

وجاءت مواعيد الامتحانات الفصل الدراسي الأول على النحو التالي:-

الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي من الثلاثاء ٩ يناير ٢٠٢٤ وحتى السبت ١٣ يناير ٢٠٢٤

الصفوف الأول والثاني الإعدادي العام من الثلاثاء ٩ يناير ٢٠٢٤ وحتى الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤

الصفوف الأول والثاني الإعدادي المهني من الثلاثاء ٩ يناير ٢٠٢٤ وحتى الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤

الصفوف الأول والثاني الثانوي للمكفوفين من الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤ وحتى الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤

الصفوف الأول والثاني الثانوي العام من الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤ وحتى الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤

الصفوف الأول والثاني الثانوي الفني من الثلاثاء ٢ يناير ٢٠٢٤ وحتى الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤

الصفوف من الأول إلى الرابع الثانوي الفني نظام خمس سنوات من الثلاثاء ٢ يناير ٢٠٢٤ وحتى الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤

الشهادة الإعدادية للمكفوفين من الأربعاء ١٧ يناير ٢٠٢٤ وحتى الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤

الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع من الأربعاء ١٧ يناير ٢٠٢٤ وحتى الثلاثاء ٢٣ يناير ٢٠٢٤

الشهادة الإعدادية العامة من الأربعاء ١٧ يناير ٢٠٢٤ وحتى الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤

الشهادة الإعدادية المهنية من الأربعاء ١٧ يناير ٢٠٢٤ وحتى الثلاثاء ٢٣ يناير ٢٠٢٤.