تعرف على مصاريف الجامعات الأهلية 2022.. وما هي الكليات الجديدة

ازداد البحث من قبل العديد من الطلاب عن تنسيق الجامعات الأهلية 2022، ومصاريف الجامعات الأهلية 2022 والكليات الجديدة، فقد تم التوجيه من قبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أيام عن سرعة دخول الجامعات الأهلية الجديدة للعمل، حيث تبدأ الدراسة من أول شهر أكتوبر المقبل بعدد 11 جامعة أهلية، و٦ جامعات تكنولوجيه، وذلك وفقًا لتصريحات الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي الجديد، سوف نتحدث عن كافة المعلومات، وذلك من خلال مقالنا هذا تابعونا.

مصاريف الجامعات الأهلية 2022

صدر بيان عن المصاريف بالجامعات الأهلية وفقًا للموقع الرسمي الخاص بالجامعات الأهلية كالاتي:

● بلغت مصروفات كلية سياحة وفنادق خلال السنة 40,000 جنيهًا مصريًا.

● بلغت مصروفات كلية اللغات التطبيقية خلال السنة 43,000 جنيهًا مصريًا.

● بلغت مصروفات كلية هندسة الحاسب الآلي خلال السنة 68,000 جنيهًا مصريًا.

● بلغت مصروفات كلية العلاج الطبيعي خلال السنة 63,000 جنيهًا مصريًا.

● مصروفات كلية الطب والجراحة خلال السنة 105,000 جنيهًا مصريًا.

● بلغت مصروفات كلية طب الأسنان خلال السنة 97,000 جنيهًا مصريًا.

● بلغت مصروفات كلية علوم الصيدلة خلال السنة 85,000 جنيهًا مصريًا.

● بلغت مصروفات كلية العلوم الصحية خلال السنة 39,000 جنيهًا مصريًا.

عدد الجامعات الأهلية 2022

تحرص الدولة على استمرارية إنشاء الجامعات الأهلية، حيث من المقرر أن تكون بداية الدراسة في 13 جامعة أهلية للعام الدراسي 2022 – 2023 والتي تتوفر بها مهارات سوق العمل، وهي الجامعات التالية:

● الجامعة الأهلية بحلوان.

● الجامعة الأهلية ببنها.

● الجامعة الأهلية بالمنصورة.

● الجامعة الأهلية بالإسكندرية.

● الجامعة الأهلية بمحافظة بني سويف.

● الجامعة الأهلية بالمنيا.

● الجامعة الأهلية الإسماعيلية الجديدة.

● الجامعة الأهلية بمحافظة أسيوط.

● الجامعة الأهلية بمحافظة بورسعيد.

● جامعة الملك سلمان الدولية.

● جامعة العلمين الدولية.

● جامعة الجلاء الأهلية.

● جامعة المنصورة الجديدة.

تنسيق الجامعات الأهلية 2022

تتميز الجامعات الأهلية بقبولها حد أدنى أقل من الجامعات الحكومية، وذلك بخلاف دعم الحكومة المصروفات الدراسية للطلاب، حيث بلغ الحد الأدنى للقبول بالجامعات الأهلية العام الماضي نحو 55%.