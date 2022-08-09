تعرف على مصاريف الجامعات الأهلية 2022 الجديدة في مصر وتنسيق هذه الجامعات

يتساءل الكثير من الطلاب في جمهورية مصر العربية عن مصاريف الجامعات الأهلية 2022، حيث أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تنسيق ومصاريف الجامعات الأهلية 2022 الموقع الإلكتروني الخاص بالجامعات الأهلية، حتى يستطيع أي طالب وطالبة أن يقدموا في الجامعة التي يريد أن يدرس فيها بكل سهولة، وسوف نتعرف مع من خلال هذا المقال عن كافة تفاصيل الجامعات الأهلية الجديدة في مصر وكذلك التنسيق الخاص بها.

مصاريف الجامعات الأهلية 2022

يستطيع أي طالب أن يعرف مصاريف الجامعات الأهلية 2022 من خلال الموقع الإلكتروني للجامعات الأهلية، وجاءت المصاريف على النحو التالي:

مصاريف كلية طب 105,000 جنيه.

مصاريف كلية علوم صيدلة 85,000 جنيه

ومصاريف كلية أسنان 96,000 جنيه.

مصاريف كلية علاج طبيعي 63 الف جنيه.

مصاريف كلية صيدلة 85,000 جنيه.

ومصاريف كلية مجال الزراعة الصحراوية 43,000 جنيه.

مصاريف كلية مجال علوم التمريض 31,000 جنيه.

مصاريف كلية مجال العلوم الإجتماعية والإنسانية 43,000 جنيه.

ومصاريف كلية العلوم الأساسية المتقدمة 48,000 جنيه.

مصاريف كلية الغذاء والصناعات الغذائية 43,000 جنيه.

مصاريف كلية مجال السياحة والضيافة 40000 جنيه.

ومصاريف كلية مجال الدراسات القانونية 45,000 جنيه.

مصاريف كلية مجال اللغات التطبيقية 43,000 جنيه.

مصاريف كلية مجال العلوم الإدارية 46,000 جنيه.

ومصاريف كلية مجال علوم وهندسة المنسوجات 58,000 جنيه.

مصاريف كلية مجال الإنتاج الإعلامي 50000 جنيه.

مصاريف كلية مجال العلوم الهندسية 69,000 جنيه.

ومصاريف مجال الفنون 49,000 جنيه.

مصاريف كلية مجال علوم وهندسة الحاسبات 69,000 جنيه.

مصاريف كلية مجال العمارة 69,000 جنيه.

تنسيق الجامعات الأهلية 2022

بعد أن تعرفنا على مصاريف الجامعات الأهلية 2022 نتعرف سوياً على تنسيق الجامعات الأهلية والذي جاء على النحو الثاني: