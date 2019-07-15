المؤشرات والتوقعات بنسبة 99% للتنسيق هذا العام الطب 98,7% طب الأسنان 98,3% الصيدلة 98,1% الهندسة 95,4%

متابعينا الأعزاء من خلال موقعنا المتميز على الدوام نجوم مصرية، يسعدنا أن نتواصل معكم اليوم من خلال هذا المقال الهام عن مؤشرات التنسيق للثانوية العامة، التي يترقبها مئات الإلاف من الطلبة والطالبات لمعرفة الكليات التي سيلتحفون بها، والحد الأدنى للمرحلة الأولى التي ستنطلق الأحد القادم، ونحن من خلال هذا المقال نرصد لكم تحليل النسب المئوية للنجاح، والتي سيتحدد على أساسها الحد الأدنى للتنسيق في المرحلة الأولى.

تحديث: تشير التوقعات الأولية تخطي الحد الأدنى للقبول بكلية الطب، حاجز 98,3% ليصل إلي 98,5%، وكذلك طب الأسنان المتوقع زيادة الحد الأدنى للقبول بها على 98% ليصل إلي 98,3%، والصيدلة متوقع أن يزيد الحد الأدنى للقبول بها عن 98%.

أعلن مكتب التنسيق الآن، أن فتح باب التقديم للمرحلة الأولى سيبدأ الأحد القادم 21/7/2019 إلي يوم الخميس 25/7/2019، وأن المرحلة الأولى للطلبة الحاصلين على درجة 398 بنسبة 97,07% للشعبة العلمية، وللشعبة الهندسية للطلبة الحاصلين على درجة 389.5 بنسبة 95%، والطلبة الحاصلين على 328 درجة بنسبة 80% للشعبة الأدبية.

أعلن السد وزير التربية والتعليم أن نسبة الطلبة والطالبات الحاصلين على نسبة 90% إلى نسبة 100% يمثلون 36%، من الطلبة الناجحين في الثانوية العامة مما سيؤدي إلي ارتفاع النسب للحد الأدنى للجامعات عن العام الماضي

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2019

أشار إحصائيات أعلنتها وزارة التربية والتعليم أن الطلاب الحاصلين على نسبة 95% إلي 100% تقدر نسبتهم 17%، من الطلبة الناجحين هذا العام وأن الطلاب الحاصلين على نسبة 90% إلي نسبة 95% يمثلون 19%، وكلتا المجموعتين يمثلون 36%، من طلبة الثانوية العامة الناجحين هذا العام، وهذا بالتأكيد ارتفاع نسب النجاح هذا العام.

التوقعات شبه المؤكدة لتنسيق العام الحالي بناءً على تحليل النسب

الطب البشري:- 98,5%.

طب الأسنان:- 98% إلي 98,2%.

الصيدلة:- 97,2%.

الطب البيطري:- 96,3%.

الهندسة:- 95%.

تعرف على أهم الإحصائيات لنسب النجاح هذا العام

وفقاً لتحليل الإحصائيات فأن هناك ارتفاع في الحد الأدنى للكليات عن العام الماضي، وتشير الأرقام إلي أن الحاصلون على نسبة 85% إلي 90% يمثلون نسبة 16%، والحاصلون على نسبة 80% إلي نسبة 85% يمثلون نسبة 14%، والحاصلون على نسبة 75% إلي 80% يمثلون 12%، والحاصلون على نسبة 70% إلي 85% يمثلون 9%، وهذه النسب تقودنا إلي النسب المتوقعة للقبول بكليات القمة المذكورة سالفاً

رابط موقع التنسيق للجامعات المصرية

يمكن لجميع الطلبة والطالبات الدخول على رابط البوابة الحكومية المصرية للتقديم في التنسيق