تعرف على قواعد تقليل الاغتراب 2022 عبر موقع التنسيق الإلكتروني tansik.digital.gov.eg

ازدادت نسب البحث على جوجل في الساعات القليلة المنقضية فيما يخص تقليل الاغتراب 2022، وذلك بعد أن تم الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى بشكل رسمي، حيث من المقرر أن يتم فتح مرحلة تقليل الاغتراب في أعقاب إعلان نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق مباشرة، وقد صرح الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير مصر للتعليم العالي والبحث العلمي، عن نتائج تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات في صفوف العام الجامعي الجديد 2022-2023، يوم أمس الأربعاء.

كما تم الإعلان عن الحد الأدنى للقبول بكل من الكليات والمعاهد، وفي إطار ذلك أيضا فقد أعلن الوزير عن انطلاق تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات ابتداء من اليوم الخميس على حد أدنى 60% لشعبة العلمي، و58.5% لشعبة الأدبي.

فتح باب تحويلات تقليل الاغتراب 2022

وفي نفس السياق فقد صرحت الوزارة أنه يتم فتح باب تحويلات تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية على حد سواء، وتعلن النتيجة في حدود النسبة المحددة، وهي نسبة 10% تبعا لطاقة الاستيعاب للكلية الذي يريد التحويل إليها، وتكون في إطار المنطقة الجغرافية أ والتحويل لمرة واحدة فقط، كما أنه لا يوجد تحويل ثلاثي، وبعد إعلان نتيجة المرحلة الثالثة، يتم فتح باب التحويلات للمرحلة الثالثة على نفس الشروط والضوابط.

قواعد تقليل الاغتراب 2022 في الجامعات المصرية

وقد أقر المجلس الأعلى للجامعات لعام 2022 عدد من الشروط والضوابط التي تنظم عملية تقليل الاغتراب والتحويل بين الكليات، وقد جاءت كما يلي: