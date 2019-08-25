تعرف على قسم اللغة الجديدة المضاف بكلية الألسن جامعة عين شمس

أكدت الدكتورة سلوى رشاد، القائم بأعمال عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، عن قيام جامعة عين شمس بإنشاء قسم للغة البرتغالية في كلية الألسن ، و من المقرر أن يتم بدء الدراسة فيه بالعام الدراسي الحالي.

وأكدت سلوى رشاد أن القسم بمثابة ممثلًا عن الحكومة المصرية بالتعاون مع معهد كامويش بجامعة بورتو ممثلة عن الحكومة البرتغالية ؛ لترسيخ التبادل الثقافي بيت البلدين ، وتم إنشاء القسم وإفتتاحه تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب .

وأضاف القائم بأعمال عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس في تصريحاتها أن اللغة البرتغالية قد تضاهي اللغة العربية من حيث عدد مستخدميها في العالم، إذ تصل نسبة متحدثيها في العالم ما يقرب من 260 مليون نسمة.

كما يصل عدد الدول التي تستخدم اللغة البرتغالية في قارة أفريقيا خمس دول يتحدثون اللغة البرتغالية كلغة أولي.

ويجدر الإشارة إلى أن قسم اللغة البرتغالية من المقرر أن يفتح أبوابه أمام الطلاب من دارسي اللغة الفرنسية أو الإسبانية أو الإيطالية كلغة ثانية خلال الدراسة في مرحلة الثانوية العامة، و لكن بشرط حصول الطالب على أعلى الدرجات في اللغة الثانية و المفاضلة بالمجموع الكلي.

الجدير بالذكر أن كلية الألسن أنشئها الشيخ رفاعة رافع الطهطاوي، و كان يطلق عليها في السابق اسم مدرسة المترجمين، ثم غير اسمها سنة 1975 لتصبح مدرسة الألسن، ويتصل تاريخها بتاريخ النهضة المصرية الحديثة.

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