تعرف على طريقة سحب استدعاء البكالوريا 2023 والخطوات المطلوبة

أصبح في إمكان كل المترشحين بالجزائر سحب استدعاء البكالوريا 2023، وهذا انطلاقا من تاريخ اليوم العاشر من مايو لكل المترشجين النظاميين والأحرار، ويستمر هذا حتى يوم الخامس عشر من جوان 2023، يتاح للجميع أيضا سحب استدعاء الباك 2023 bac convocation من خلال موقع الرقمنة فضاء الأولياء، وقد أشرف المفتش العام في وزارة التربية الوطنية على عملية التحضير للباكالوريا دورة جوان 2023 في العاصمة.

الخطوات

يمكن سحب استدعاء البكالوريا 2023 من خلال الدخول إلى الأرضية الرقمية التي تم تخصيصها من طرف وزارة التربية الوطنية، وفيما يلي نوضح لكم كل الخطوات التي يجب عليكم اتباعها:

الدخول إلى موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بعد ذلك يقوم المستخدم بمطالعة الشروط والأحكام الواردة، ويقوم بالنقر على مصادقة يدخل المعلومات الشخصية المطلوبة، وهي الاسم الكامل مع الولاية لا بد من إدراج اسم المستخدم والرقم السري، وتليها خطوة الإجابة عن سؤال الأمان آخر خطوة هي تنزيل الملف بصيغة PDF ثم الطباعة.

تحضير المواضيع

بدأت عملية التحضير للبكالوريا في فرع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات في القبة بالجزائر العاصمة، وهذا بحضور فريق خاص مكلف بتحضير وطباعة المواضيع، بحيث يتم فرض الحجر الكلي عليهم تفاديا لحدوث تسرب الأسئلة، علما بأن الفريق يتكون من 131 إطار، في الوقت الحالي الطلاب المعنيون منشغلون بـ استخراج استدعاء البكالوريا 2023 bac convocation في الوقت المحدد، وعليهم القيام بذلك قبل حلول الموعد المحدد، يستمر الامتحان لأسبوع كامل بالنسبة لجميع الشعب.

وهكذا نكون قد قدمنا لكم تفاصيل موضوع سحب استدعاء البكالوريا 2023 الذي أعلنت عنه وزارة التربية بالجزائر.