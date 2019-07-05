“عاجل” القبول الموحد تعلن نتائج الفرز الأول للمرشحين بجامعات الرياض من خلال هذا الرابط

متابعينا الأعزاء من خلال موقع نجوم مصرية الرائد، يسرنا أن نلتقي بكم من خلال هذا المقال الهام جداً لجميع خريجي الثانوية العامة بالمملكة العربية السعودية، وهو الشروط والجدول الزمني وكل تفاصيل القبول الموحد بجامعات الرياض للعام الدراسي القادم، ونحن من خلال موقعنا نقدم لكم هذة المعلومات، من خلال هذا المقال ونتمنى أن ينال على إعجابكم .

تحديث اليوم الجمعة 5/7/2019: أعلنت اليوم بوابة القبول الموحد للطلاب في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بمنطقة الرياض، نتائج الفرز الأول للمرشحين للمقابلات الشخصية لمسار الكليات الصحية، لمن تم ترشيحهم على الرغبة الأولى، وأهابت لجنة القبول بالمرشحين الدخول على الموقع الإلكتروني للبوابة من خلال ( هذا الرابط الإلكتروني ) وإتمام الموافقة على القبول قبل تمام الساعة الثانية عشر ظهراً يوم الإثنين القادم 5/11/1440 هجري، وإشارة بوابة القبول الإلكتروني الموحد، إلي أن عدم تأكيد القبول من قبل المرشحين يؤدي إلي إلغاء قبول المرشح.

بدأت الجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحد بجامعات الرياض الحكومية، أمس الإثنين في فتح باب القبول الموحد الإلكتروني لجميع التخصصات حتى يوم الثلاثاء القادم 22/10/1440 هجري،في تلقي طلبات القبول في الجامعات الحكومية والكليات التقنية وفق الجدول الزمني المبين بالمقال.

شروط القبول الموحد للطلاب والطالبات في جامعات الرياض.

أن يكون الطلب حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو خارجها. أن لا يكون مضي على الشهادة خمس سنوات . أداء أختبار القدرات. أداء الاختبار التحصيلي للتخصصات التي تتطلب ذلك. أن تنطبق على الطالب شروط القبول المعلنة التي تحددها كل جامعة تقنية. أن يكون الطالب لائقاً طبياً يمنع نظام الجامعة قبول أي طالب حاصلاً على البكالوريوس. يمنع نظام الجامعة قبول أي طالب حاصلاً على الدبلوم أو من فصل لأسباب تأديبية من إحدى الجامعات الحكومية أو الكليات التقنية بالمملكة أو مؤسسة حكومية أخري.

الجدول الزمني لإجراء القبول للعام الجامعي القادم 1441 هجري.

مسلسل اليوم التاريخ الهجري التاريخ الميلادي الإجراء 1 الإثنين 14/10/1440 17/6/2019 فتح باب التقديم الإلكتروني لجميع التخصصات 2 الثلاثاء 22/10/1440 25/6/2019 غلق باب التقديم لجميع التخصصات الساعة 12 ظهراً 3 الخميس 24/10/1440 27/6/2019 إعلان المترشحين للكليات الصحية التي تتطلب مقابلة شخصية عبر بوابة التقديم الإلكتروني 4 من الأحد إلي الثلاثاء 27/10 إلي 29/10/1440 30/6/حتي 2/7/2019 المقابلات الشخصية للمرشحين للكليات الصحية التي تتطلب مقابلة شخصية 5 الخميس 1/11/1440 4/7/2019 إعلان نتائج وبدأ تأكيد القبول للفرز الأول عبر بوابة القبول الإلكتروني 6 الإثنين 5/11/1440 8/7/2019 أخر موعد لتأكيد الفرز الأول ويتم إلغاء القبول من لم يؤكد القبول حتي الساعة 12 ظهراً 7 الخميس 8/11/1440 11/7/2019 إعلان النتائج وبدأ تأكيد القبول للفرز الأخير عبر بوابة القبول الإلكتروني 8 الإثنين 12/11/1440 15/7/2019 أخر موعد لتأكيد القبول للفرز الأخير ويتم إلغاء القبول لمن لم يأكد القبول الساعة 12 ظهراً 9 الأحد 2/1/1441 1/9/2019 بداية العام الجامعي الجديد 1441 هجري

رابط بوابة القبول الموحد للطلاب والطالبات بجامعات الرياض.

وفي نهاية المقال تتمني أسرة موقع نجوم مصرية، التوفيق لجميع الطلبة والطالبات المتقدمين للجامعات في جميع جامعات المملكة .