تعرف على خطة توزيع دروس اللغة العربية للفصل الدراسي الأول للصفوف الثانوية

مع بداية العام الدراسي الجديد يبحث طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي وأولياء أمورهم عن خطة واضحة لدراسة مادة اللغة العربية خلال الفصل الدراسي الأول، كما يأتي توزيع المنهج كأداة مهمة لتنظيم العملية التعليمية حيث يوضح كل ما يدرس الطالب أسبوعيًا من قواعد لغوية وأدب ونصوص متنوعة بما يساعد في تحسين الفهم والتحصيل الدراسي، ويساعد المعلمين على تنظيم حصصهم الدراسية وتحقيق الأهداف التعليمية بكفاءة أعلى.

منهج اللغة العربية للصفوف الثانوية

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانًا رسميًا عن الخطة التفصيلية لتوزيع منهج مادة اللغة العربية لطلاب الصفوف الأول والثاني والثالث الثانوي؛ بهدف تنظيم العملية التعليمية وتسهيل متابعة المحتوى الدراسي لكل من الطلاب والمعلمين مع انطلاق العام الدراسي الجديد، وأوضحت الوزارة أن تدريس منهج اللغة العربية للفصل الدراسي الأول يشمل شهور سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2025 مع تخصيص نهاية ديسمبر لمراجعة شاملة قبل امتحانات الفصل؛ لضمان استعداد الطلاب جيدًا وفهم المحتوى بشكل تدريجي ومنظم.

كذلك فإن خطة توزيع المنهج تتوافق مع الخريطة الزمنية المعتمدة حيث تبدأ الدراسة في المدارس الدولية يوم 7 سبتمبر، وفي المدارس الرسمية والخاصة واليابانية والقومية يوم 20 سبتمبر 2025 حيث يبلغ عدد أسابيع الفصل الأول 18 أسبوعًا بما يعادل 90 يوم دراسة منها يومان عطلات رسمية أي 88 يومًا فعليًا.

تنظيم الامتحانات الشفوية والتطبيقية

أوضحت الوزارة أن جميع الاختبارات الشفوية والتطبيقية ستجرى قبل الامتحانات التحريرية بأسبوع كحد أقصى لتقليل الضغوط على الطلاب وضمان انضباط الجدول الدراسي، فيما تحدد عطلة منتصف العام من 24 يناير 2026 حتى 5 فبراير مع مواءمتها مع إجازات وزارة التعليم العالي والأزهر في حال حدوث أي تعارض.