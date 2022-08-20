تعرف على حقيقة إلغاء ستة ابتدائي في العام الدراسي الجديد 2022-2023

ما هي حقيقة إلغاء ستة ابتدائي ؟ حيث ترددت بعض الأقاويل حول إلغاء الصف السادس الابتدائي بدءا من الدفعة التي كانت في الصف الرابع الابتدائي في العام الماضي، حيث صرح مصدر مسؤول بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالقول الفصل في حقيقة ما يتم ترديده بشأن إلغاء الصف السادس الابتدائي، بداية من العام الدراسي الجديد 2022-2023 كما صرح المصدر.

في تصريحات خاصة لوسائل الإعلام، أن كل ما يتم تناقله من أقاويل حول إلغاء الصف السادس الابتدائي لا علاقة بينه وبين الصحة، وأن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الجديد رضا حجازي، لم يصدر أي تصريح رسمي في هذا الشأن، وقد أكد المصدر، على أن إضافة سنة دراسية أو إلغائها ليس قرار الوزارة فقط ، ولكن قرار دولة بأكملها.

التربية والتعليم توضح حقيقة إلغاء ستة ابتدائي

وقد تم نفي كل ما يتردد بشأن حقيقة إلغاء ستة ابتدائي، وكان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أجرة اجتماع مع مديري عموم تنمية المواد الدراسية لطرح مهام عملهم والدور المسند إليهم، وتحضيرات الوزارة للعام الدراسي الجديد 2022-2023، وقد صرح فيه عن الآتي:

في البداية رحب الدكتور رضا حجازي بالحاضرين مؤكد أن القيادة السياسية بالدولة مهتمة بتطوير التعليم وتشجيع الابتكار والعمل على اكتشاف ورعاية الموهوبين في جميع المواد الدراسية والأنشطة المدرسية وتطوير مهاراتهم في جميع مجالات التخصص.

وقد أضاف أنه سيتم تشكيل لجنة لاكتشاف المواهب بين طلاب المدارس، على أن تضم في عضويتها مديري عموم تنمية المواد الدراسية والأنشطة، وذلك بمشاركة العديد من الشركاء وذلك بهدف الارتقاء بمكانة مصر على المستوى المحلي والعالمي.

وقد صرح وزير التربية والتعليم، أن الوزارة مستمرة في تطوير المناهج التعليمية تبعا لنظام التعليم الجديد بالشكل الذي يحقق نواتج التعلم المرغوبة، وقد أشار إلى أن مديري عموم تنمية المواد الدراسية عنصر مهم في هذه العملية بالتعاون مع مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية.

تدريب المعلمين على المناهج الجديدة

وقد قال الوزير أن تدريب المعلمين على المناهج الجديدة يكون مهمة الأكاديمية المهنية للمعلمين ومركز تطوير المناهج بالتعاون مع مديري عموم تنمية المواد الدراسية، وقد أشار إلى أن المعلم عنصر مهم في عملية تطوير التعليم، وفي نهاية الاجتماع توجه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الشكر لمديري عموم تنمية المواد الدراسية على الجهود التي يبذلها خلال الفترة الماضية، وقد طالب الجميع بالعمل المستمر على تطوير عملية التعليم.