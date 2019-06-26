تعرف على تنسيق مدارس التمريض العسكري 2019.. أماكن التقديم وشروطه والأوراق المطلوبة وموعد التقديم

بعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية لكافة محافظات مصر، بدأ عدد من أولياء الأمور والطلبة في تحديد رغباتهم للالتحاق بواحد من أنواع التعليم الثانوي، سواء كان ثانوي عام أو تعليم فني بكافة أنواعه أو التمريض العسكري، الذي أصبح خلال الفترة الأخيرة أمنية للعيد من الطلبة في مصر، وسوف نقوم معكم من خلال نجوم مصرية بعرض كل المعلمات عن تنسيق التمريض العسكري 2019، وكذلك الأوراق المطلوبة للتقديم للتمريض العسكري، وكذلك أماكن سحب الملفات بالإضافة إلى شروط القبول في هذا النوع من المدارس.

أماكن التقديم في مدارس التمريض العسكري

يوجد نوعان من مدارس التمريض العسكري، نوع للذكور ونوع للإناث وسوف نذكر لكم مكان النوعين

أولا: بالنسبة التمريض العسكري ذكور

1- المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض الموجودة بكوبري القبة.

2- المعهد الصحي الموجود في منطقة حو عيسى محافظة البحيرة.

ثانيا: بالنسبة لمدارس الإناث

1- المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض بالمعادي.

2- المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض بالإسكندرية.

3- المدرسة الثانوية العسكرية بالمركز الطبي العالمي.

4- المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض بسوهاج.

5- المعهد الصحي للقوات المسلحة بأحمد جلال.

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شروط القبول في المدارس العسكرية للتمريض

أولا: يجب ألا يقل درجة الطالب في اللغة الإنجليزية عن 70%.

ثانيا: يجب ألا يقل عمر الطالب عن 17 عاما، وألا يزيد عن 21 عاما.

ثالثا: يجب أن يكون الطالب مصري الجنسية ومن أب وأم مصريين.

رابعا: يجب أن يكون حسن السير والسلوك.

خامسا: يجب أن يجتاز الطالب كافة الاختبارات التي سيتم عقدها للمتقدمين، سواء اختبارات طبية أو نفسية.

سادسا: يجب أن يكون ولي الأمر موافقا على التحاق الطالب بالقوات المسلحة.

الأوراق المطلوبة للتقديم في تنسيق التمريض العسكري 2019

أولا: أصل شهادة ميلاد المتقدم كمبيوتر.

ثانيا: 8 صور شخصية حديثة للمتقدم.

ثالثا: بطاقة شخصية للمتقدم حال وجودها.

رابعا: صحيفة جنائية للطالب وولي أمره.

خامسا: نموذج 9 جند للذكور، على أن يكون مختوما من التجنيد والتعبئة.

سادسا: شهادة معتمدة بالدرجات.

موعد التقديم في مدارس التمريض العسكري

يبدأ التقديم في مدارس التمريض على مستوى الجمهورية، ابتداءا من أول يوليو القادم وحتى 14 أغسطس القادم، ويتم تقديم الملفات للمقبولين بداية من 15 يوليو وحتى 26 أغسطس، ويتم التقديم في المدرسة الثانوية العسكرية للإناث والموجودة بالمعادي، أما بالنسبة للذكور فيتم تقديم الملفات في المدرسة الثانوية العسكرية الموجودة بكوبري القبة.

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