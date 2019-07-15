تعرف على تنسيق الثانوية الأزهرية علمي 2019 بنين وبنات المتوقع للعام الحالي 2019/2018

لكل طلاب الثانوية الأزهرية 2019، الراغبين في الدخول إلى كليات القمة وليس لديهم معلومات عن الكليات المتاحة لهم أو المجموع الذي يستطيع أن يمكنهم من دخول إلى تلك الكليات، فسنتعرف معكم من خلال ذلك المقال حول الكليات المتاحة لطلاب الثانوية الأزهرية، وبالأخص كليات الطب والصيدلة، حيث أن تلك الكليات تأخذ من مجموع عالي ولذلك فانهما يعتبرا من كليات القمة، ولذلك سنوفر لكم تنسيق الثانوية الأزهرية علمي 2019 المتوقع وفق تنسيق العام الماضي، حيث قد حدد مكتب التنسيق، في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عدد من الكليات والجامعات التي تقبل طلاب وطالبات الشهادات الثانوية الأزهرية على مستوى المحافظات.

تنسيق الثانوية الأزهرية علمي 2019

في حالة كنت من الطلاب الذين قد حصلوا على مجموع ما بين 95% ألي 100%، وهم من طلاب الثانوي الأزهري 2019، والذين هم حاصلين على مجموع 617.5 درجة حتى 650 درجة، فأنه يوجد عدد من الكليات التي يتراوح التنسيق لها في تلك المجموع وفق تنسيق العام الماضي حيث أنه من المتوقع أن لا يختلف كثيرا، فيوجد عدد من الكليات المتاحة لطلاب القسم العلمي لشهادة الثانوية الأزهرية، والتي تعد بالاتي ذكره:

الكليات المتاحة للطلاب الثانوية الأزهرية علمي

كلية طب بنين القاهرة ودرجة القبول بها العام الماضي “626”. كلية طب بنين دمياط ودرجة القبول بها العام الماضي” 619.5″. كلية طب بنين أسيوط ودرجة القبول بها العام الماضي “618”.

الكليات المتاحة للطالبات الثانوية الأزهرية القسم العلمي

كلية طب بنات القاهرة ودرجة القبول بها العام الماضي”633″. كلية طب بنات أسيوط ودرجة القبول بها العام الماضي “625”. كلية طب بنات دمياط ودرجة القبول بها العام الماضي “628”. كلية طب أسنان بنات بالقاهرة تخصص عام ودرجة القبول بها العام الماضي “624”. كلية الصيدلة بنات القاهرة ودرجة القبول بها العام الماضي “619”.

فلو كنت من الطلاب الحاصلين على مجموع ما بين 85% إلى 90% من طلاب ثانوية الأزهر الشريف 2019، التي تحسب بالمجموع الكلي من درجة 552.5 حتى 585 درجة، نقدم لكم الكليات المتاحة في وفق لتنسيق العام الماضي.

كلية العلوم البنات في القاهرة ودرجة القبول وفق الماضي “579”

كلية الدراسات الإنسانية بالقاهرة قسم اللغة الألمانية ودرجة القبول وفق العام الماضي “576.5”.

كلية الدراسات الإنسانية بالقاهرة ترجمة فورية لغات أوربية فرنساوي ودرجة القبول وفق العام الماضي “576.5”.

كلية الدراسات الإنسانية بالقاهرة شعبة اللغة الأسبانية ودرجة القبول وفق العام الماضي “575”.

المعهد الفني للتمريض بمستشفى جامعة الأزهر التخصصي ودرجة القبول وفق العام الماضي “571”.

كلية الدراسات الإنسانية بالقاهرة اللغة التركية ودرجة القبول وفق العام الماضي “569”.

كلية التجارة بالقاهرة ودرجة القبول وفق العام الماضي “559.5”.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات شعبة الإعلام ودرجة القبول وفق العام الماضي”558″.

المعهد الفني للتمريض بمستشفى كلية الطب أسيوط ودرجة القبول وفق العام الماضي”556″.

كلية الدراسات الإنسانية بتفهنا الأشراف قسم رياض أطفال ودرجة القبول وفق العام الماضي”555″.

والجدير بالذكر بأنه عند معرفة تنسيق الثانوية الأزهرية ومؤشراتها يمكن للطالب أو الطالبة تحديد الكلية التي يمكنه الالتحاق بها حسب المجموع الذي حصل عليه في الثانوية الأزهرية للعام الحالي، كما أن نسبة النجاح للعام الحالي جاءت منخفضة عن العام الماضي حيث أنها جاءت بنحو 49.96%، وأما العام الماضي 2018 فكانت 63.81%، فأنه من المتوقع أن ينخفض تنسيق الكليات بالنسبة للطلاب العام الحالي.