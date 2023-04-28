تعرف على تاريخ الاختبارات النهائية 1444 الترم الثالث

يستفسر الطلاب والأولياء في المملكة حاليا عن تاريخ الاختبارات النهائية 1444 الترم الثالث، هذا الأخير الذي انطلق يوم الثاني عشر من مارس 2023، ومن المقرر أن ينتهي يوم 22 من يونيو 2023 حسب ما أعلنت عنه وزارة التعليم السعودية، وقد حصل الطلاب فيه على إجازة عيد الفطر التي انتهت منذ يومين، وهم الآن يرغبون في معرفة كم باقي على الاختبارات النهائية 1444 الفصل الثالث لكل المراحل التعليمية في السعودية، الابتدائي والمتوسط والثانوي أيضا، وهذا ما سنتعرف عليه في مقالنا هذا.

التقويم الدراسي

سيكون تاريخ الاختبارات النهائية 1444 الترم الثالث في آخر أسبوع من هذا الفصل الدراسي، تحديدا يوم 12 من يونيو 2023، وستدوم هذه الامتحانات عشرة أيام لتنتهي يوم الرابع من ذي الحجة 1444 الموافق 22 يونيو 2023، بعد ذلك سيحصل الطلاب على إجازة نهاية السنة الدراسية 2023، وقد تم وضع الفصل الثالث من أجل تحسين أوضاع الدراسة ومنح الطلاب فرص الحصول على إجازات أكثر في العام الدراسي، علما بأن عدد أسابيع الدراسة في كل فصل هي 13 أسبوع.

منصة مدرستي

يتلقى الطلاب في المملكة العديد من الخدمات من خلال منصة مدرستي الإلكترونية، فهي تتيح لهم إمكانية الدراسة عن بعد وحل الواجبات المدرسية أيضا، كما أنها بمثابة نافذة للأولياء على المستوى الدراسي لكي يتعرفوا على أدائهم، ويمكن التسجيل فيها من أجل الاستفادة من الخدمات التي تقدمها، وقد تم استخدامها بكثرة في الفترة الأخيرة نظرا لتعليق الدراسة بسبب الأحوال الجوية في عدة مدن بالمملكة.