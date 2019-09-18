تعرف على الفئات المعفاة من المصاريف الدراسية في المدارس الحكومية للعام الدراسي الجديد من بينهم” المكفوفين وأبناء المرأة المعيلة”

مع بداية العام الدراسي الجديد يهتم أولياء الأمور بالمصروفات الدراسية، ومصاريف المستلزمات المدرسية وغيرها، ولكن قد تواجه بعض الفئات مشاكل في تسديد المصاريف الدراسية، لذلك قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتحديد فئات من الطلبة معفاة من المصاريف في المدارس الحكومية للعام الجديد 2020 /2019.







الفئات المعفاة من المصروفات الدراسية

سنذكر لكم الآن فئات الطلاب المعفاة من مصاريف المدارس الحكومية وهم:







أبناء شهداء ثورة 25 يناير.

أبناء شهداء الشرطة والقضاء والقوات المسلحة.

الطلاب اليتامى بموت الأب.

الطلاب المكفوفين.

الطلاب أبناء المرأة المعيلة.

الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.

أبناء الأسر التي تستفيد من المعاشات ومعاش الضمان الاجتماعي والمساعدات التي تقدم من وزارة التضامن الاجتماعي.

الطلاب المصابين بعجز جزئي أو كلي.

الطلاب في مدارس حلايب وشلاتين في البحر الأحمر.

الطلاب أبناء المفقودين في العمليات الحربية، وابناء المصابين في العمليات الحربية.

مدارس شمال سيناء معفاة من المصاريف الدراسية.

الأطفال والمتحررين من محو الأمية وذهبوا للمدارس.

طلاب المدارس الصديقة للفتيات وطلاب مدارس التربية المجتمعية والخاصة.

كما ساعدت وزارة التربية والتعليم في تخفيف مصاريف المستلزمات المدرسية، حيث وفرت معارض أهلا مدارس التي تقدم أسعار مخفضة للمستلزمات، وقامت بتوزيع عدد كبير من شنط المدارس مجانا، تحتوي على كافة مستلزمات المدارس من أقلام وكشاكيل وغيرها، وتوفرت المعارض في جميع المحافظات، للتسهيل على أولياء الأمور وتوفير احتياجاتهم بسهولة وبسعر مخفض عن الخارج.