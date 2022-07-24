تعرف على الروضات المعتمدة في نظام نور وكيفية التسجيل بها 1443

يرغب عدد كبير من أولياء الأمور في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية بالتعرف على الروضات المعتمدة في نظام نور التعليمي الالكتروني، وهو النظام الشهير المعتمد رسميا من قبل وزارة التعليم السعودية لكي يتم تقديم الأطفال في الروضة من خلاله، بجانب مجموعة من الخدمات الهامة التي تقدم عبر المنصة سواء للأطفال او الطلاب في جميع المراحل الدراسية، حيث اعتمدت عليها وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية بشكل كبير في تدريسها للأطفال وذلك لما فيها من فوائد كثيرة تؤثر على الأطفال بالإيجاب في مرحلة رياض الأطفال، ويتم السماح للوالدين التسجيل في أي روضه من رياض الأطفال التي اعتمدتها وزارة التربية والتعليم، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور الوصفات المعتمدة في نظام نور وكيفية التسجيل بها.

الروضات المعتمدة في نظام نور الالكتروني 1443

وهناك عدد كبير من الروضات المعتمدة رسميا من قبل وزارة التعليم السعودية في نظام نور الالكتروني، والتي جاءت على النحو التالي.

روضة الشفا وهي موجودة في محمدية الشفا.

وكذلك روضة بثينة الأنصارية التي تقع في منطقة الأنصارية.

بالإضافة الى روضة شعر موجودة داخل تربة شعر.

وكذلك روضة الأبناء التي تقع داخل القاعدة الجوية .

وكذلك روضة الركنة والتي تتواجد بمنطقة الركنة.

روضة الشرفية تقع بحي الشرقية.

روضة الجوهرة خلف مستشفى العدواني حي الفيصلية

روضة ريحة موجودة بمنطقة الريحة

روضة الخرائق الشمالية في الخرائق الشمالية

روضة شقصان في منطقة شقصان

كيفية التسجيل في الروضة عبر نظام نور 1443

ويمكن التسجيل في الروضة بسهولة عبر نظام نور من خلال اتباع الخطوات التالية.