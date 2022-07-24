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تعرف على الروضات المعتمدة في نظام نور وكيفية التسجيل بها 1443

محمد عادل

يرغب عدد كبير من أولياء الأمور في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية بالتعرف على الروضات المعتمدة في نظام نور التعليمي الالكتروني، وهو النظام الشهير المعتمد رسميا من قبل وزارة التعليم السعودية لكي يتم تقديم الأطفال في الروضة من خلاله، بجانب مجموعة من الخدمات الهامة التي تقدم عبر المنصة سواء للأطفال او الطلاب في جميع المراحل الدراسية، حيث اعتمدت عليها وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية بشكل كبير في تدريسها للأطفال وذلك لما فيها من فوائد كثيرة تؤثر على الأطفال بالإيجاب في مرحلة رياض الأطفال، ويتم السماح للوالدين التسجيل في أي روضه من رياض الأطفال التي اعتمدتها وزارة التربية والتعليم، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور الوصفات المعتمدة في نظام نور وكيفية التسجيل بها.

تعرف علي الروضات المعتمدة في نظام نور وكيفية التسجيل بها 1443
الروضات المعتمدة في نظام نور
الروضات المعتمدة في نظام نور

الروضات المعتمدة في نظام نور الالكتروني 1443

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وهناك عدد كبير من الروضات المعتمدة رسميا من قبل وزارة التعليم السعودية في نظام نور الالكتروني، والتي جاءت على النحو التالي.

  • روضة الشفا وهي موجودة في محمدية الشفا.
  • وكذلك روضة بثينة الأنصارية التي تقع في منطقة الأنصارية.
  • بالإضافة الى روضة شعر موجودة داخل تربة شعر.
  • وكذلك روضة الأبناء التي تقع داخل القاعدة الجوية .
  • وكذلك روضة الركنة والتي تتواجد بمنطقة الركنة.
  • روضة الشرفية تقع بحي الشرقية.
  • روضة الجوهرة خلف مستشفى العدواني حي الفيصلية
  • روضة ريحة موجودة بمنطقة الريحة
  • روضة الخرائق الشمالية في الخرائق الشمالية
  • روضة شقصان في منطقة شقصان
الروضات المعتمدة في نظام نور
الروضات المعتمدة في نظام نور

كيفية التسجيل في الروضة عبر نظام نور 1443

ويمكن التسجيل في الروضة بسهولة عبر نظام نور من خلال اتباع الخطوات التالية.

  • يتم الدخول مباشرةً الى نظام نور اتباع مجموعة من الخطوات الضرورية والخطوة الأولى هي إدخال رابط الدخول إلى نظام نور.
  • ثم يتم كتابة سجل ولي أمر الطالب وهي البيانات المطلوبة من خلال نظام نور لتسجيل ولي أمر الطالب الذي يرغب في قيد طالب في مرحلة رياض الأطفال.
  • بعد ذلك يتم اختيار تسجيل الطالب الجديد.
  • ثم يتم ادخال كافة البيانات المطلوبة في التسجيل لرياض الأطفال من تاريخ الميلاد والاسم والسن وغيره.
  • يتم تحديد مستوى الطالب حسب تاريخ ميلاده.
  • أدخل جهات الخاصة بك ليتم التواصل معك إذا حدثت مشكلة وبيانات السكن، ويتم بعدها اختيار المدرسة الأساسية وفقا لإدارة التعليمية المخصصة لانضمام الطالب
  • التأكد من صحة البيانات ثم اختيار ايقونة تقديم الطفل.
محمد عادل

كاتب مصري، بكالوريوس محاسبة، عاشق للكتابة، بأعمل في مجال الصحافة الإلكترونية منذ سنوات، أعشق التغطية المستمرة للأحداث بكل حيادية، أهوى القراءة والسفر.، والأهلي المصري هو حبي وعشقي الأبدي.


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