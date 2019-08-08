تعرف على الأماكن المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2019

قام مكتب تنسيق القبول بالجامعات بالإعلان عن أنه من المقرر أن يتم بدء فتح باب تسجيل الرغبات وذلك لمختلف الطلاب والطالبات الناجحين في الدور الأول من امتحانات الثانوية العامة وذلك للعام الدراسي الحالي 2019 ، ويأتي ذلك بالإضافة إلى قيام كافة الطلاب والطالبات المتخلفين من المرحلة الأولى والمرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة ، وذلك من أجل القيام بتدوين الرغبات الخاصة بهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الخاص بتنسيق الثانوية العامة والموجود غبى شبكة الإنترنت ، على أن يتم ذلك بعد القيام بإعلان نتائج التحويلات.

تنسيق المحلة الثالثة للثانوية العامة 2019

ومن الجدير بالذكر أنه من المقرر أن يتم القيام بتأخير نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة لتنسيق الثانوية العامة (الدور الأول) ، وذلك لحين إتمام عملية تسجيل رغبات الطلاب والطالبات الناجحين في امتحانات (الدور الثاني) للثانوية العامة للعام الدراسي الجاري 2019 ، ثم يتم بعد ذلك القيام بإعلان نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة كاملة .

كما تجدر الإشارة إلى أن تنسيق المرحلة الثالثة من المخطط أن يبدأ بحد أدنى 50% ، وذلك لكل من الشعبية العلمية وكذلك طلاب الشعبة الأدبية ، هذا بعد أن قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالإعلان عن نتائج تنسيق كل من المرحلة الأولى ، والمرحلة الثانية للثانوية العامة ، هذا بالإضافة إلى قيام وزارة التعليم العالي بإعلان الحدود الدنيا للكليات والمعاهد.

ويذكر أن المرحلة الثالثة لتنسيق الثانوية العامة تحتوى على 84 ألف و872 طالب وطالب ، حيث يأتي 63 ألف و318 طالب وطالبة في الشعبة العلمية ، بالإضافة إلى 21 ألف و554 طالب وطالبة في الشعبة الأدبية.

الكليات الشاغرة في المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2019

أما فيما يتعلق بالأماكن المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة ، فقد تم الإعلان في نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالكليات والمعاهد المصرية ، عن وجود أماكن شاغرة لكل من طلاب وطالبات الشعبة العلمية وكذلك طلاب الشعبة الأدبية ، لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة لعام 2019 ، ويأتي من بين تلك الأماكن المتاحة: