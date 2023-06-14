تعرف على أشهر تخصصات كلية الفنون وشروط القبول

كلية الفنون واحدة من ضمن الكليات الرائدة في العديد من الجامعات بالمملكة، فهي جزءًا من المؤسسات التعليمية التي تقدم برامج وتخصصات في مجالات الفنون المختلفة، حيث تهدف إلى تطوير وتعزيز المواهب الفنية للطلاب وتوفير التعليم والتدريب اللازم لهم في مجالات الفن والإبداع.

تتبع الكلية مناهج وبرامج تعليمية متطورة تجمع بين الدروس النظرية والجانب العملي والمشاريع الفنية، كما تهتم بتوفير العديد من الفرص لك من أجل المشاركة في المعارض والفعاليات الفنية والثقافية لعرض إبداعاتك وتواصلك مع الجمهور.

تضم الكلية مجموعة متنوعة من التخصصات الفنية، مثل التصوير والرسم، والتصميم الجرافيكي، والنحت، والتصميم الداخلي، والفنون السمعية والبصرية، والعمارة، والأداء المسرحي، والموسيقى، وفي العموم تسهم كلية الفنون في تعزيز الحضور الثقافي والفني داخل المملكة.

تخصصات الكليات الخاصة بـ كلية الفنون في المملكة السعودية

كليات الفنون التطبيقية:

تتخصص في تعليم وتطوير المهارات الفنية التطبيقية مثل التصوير والرسم، التصميم الجرافيكي، التصميم الداخلي، التصميم الأزياء، الخزف، الخط العربي، وفنون الديكور.

تهدف هذه الكليات إلى تزويد الطلاب بالمعرفة والمهارات الفنية اللازمة للعمل في صناعة الفنون التطبيقية.

كليات الفنون الجميلة:

تركز على تعليم وتطوير الفنون الجميلة مثل النحت، الرسم الزيتي، الرسم التشكيلي، الفن التجريدي، الفن التجريدي، الرسم بالألوان المائية، والفن التجريدي الحديث.

تهدف هذه الكليات إلى تطوير قدرات الطلاب الفنية وتمكينهم من التعبير عن أنفسهم بوسائل فنية تقليدية وحديثة.

كليات الأداء الفني:

تقوم بتعليم الأداء الفني والمسرحي والرقص والموسيقى، وتعمل على توفير برامج تدريبية شاملة تهدف إلى تطوير مهارات الطلاب في التمثيل، الإخراج، التصميم المسرحي، الرقص الكلاسيكي والحديث، وعزف الآلات الموسيقية.

تهدف هذه الكليات إلى تأهيل الطلاب ليصبحوا فنانين.

جامعات المملكة التي تضم كليات للفنون

جامعة الملك سعود

كلية الفنون التطبيقية والتصميم.

كلية الفنون والعلوم الإنسانية.

جامعة الملك عبدالعزيز

كلية الفنون والتصميم.

جامعة الملك فيصل

كلية الفنون والعلوم الإنسانية.

جامعة الملك خالد

كلية الفنون والعلوم الإبداعية.

جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن

جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية

كلية الفنون والعلوم الإبداعية.

جامعة الطائف

جامعة حائل

كلية الفنون والتصميم.

جامعة الباحة

كلية الفنون والتصميم.

جامعة جازان

كلية الفنون والتصميم.

جامعة جدة

كلية الفنون جامعة الملك سعود

تأسست في عام 1976م، وتميزت بتقديم مجموعة واسعة من البرامج والتخصصات في المجالات الفنية المتنوعة، بفضل كادرها التدريسي المؤهل والمتخصص في مجالاتهم، واعتمادها على وسائل التكنولوجيا الحديثة والموارد المتاحة، تمكنك من تطوير مهاراتك الفنية.

شروط القبول بالكلية:

الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وأن يكون المعدل التراكمي للطالب في مجموعة المواد المطلوبة مؤهلاً للالتحاق بالكلية.

اجتياز اختبار القدرات العامة (قياس) بدرجة مقبولة، قد يتطلب الاختبار قسمًا خاصًا للتصميم أو الفنون.

تقديم ملف شخصي يتضمن الوثائق المطلوبة مثل الهوية الشخصية، شهادة الثانوية العامة، وأية وثائق أخرى مطلوبة للتخصص المحدد.

اجتياز المقابلة الشخصية والتي قد تشمل تقييم مهاراتك ومستوى الإبداع والشغف بالفنون لديك.

كلية التصاميم والفنون جامعة نورة بنت عبد الرحمن

واحدة من الكليات المتميزة في المملكة السعودية، وتعمل على توفر مجموعة واسعة من التخصصات التي تغطي مختلف جوانب الفنون والتصميم، مثل:

تصميم الأزياء والملابس

يشمل دراسة التصميم، وتصنيع الملابس، وتصميم الأزياء الإبداعية.

التصميم الداخلي

عند دراسة التصميم الداخلي في السعودية تستطيع التركيز على تخطيط وتنسيق وتصميم المساحات الداخلية للمباني والمنازل والأماكن العام، .

تصميم الجرافيك

يهدف إلى تنمية المهارات في تصميم الشعارات، والتصميم الإعلاني، والتواصل البصري.

تصميم الأثاث والإكسسوارات

يركز على تصميم وتنفيذ القطع الأساسية المبتكرة والمستدامة، بالإضافة إلى تصميم الإكسسوارات المنزلية.

فنون الرقمية والوسائط المتعددة:

يركز على تعلم تقنيات التصميم الرقمي وتطبيقها في مجالات مثل الرسوم المتحركة، وتصميم الرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد، وتصميم واجهات المستخدم.

شروط القبول في الكلية بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن

أن تكون حاصل على درجة البكالوريوس في (تصميم الأزياء والنسيج، أو الملابس)

لا يقل التقدير في البكالوريوس عن جيد جدا.

اجتياز الاختبار الخاص باللغة الإنجليزية.

المستندات المطلوبة للقبول بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن

إن كنتِ سعودية الجنسية فلا توجد مستندات مطلوبة، حيث سيكون تأكيد القبول الالكتروني، وهو يكفي.

أما إن كنتِ غير سعودية، ولكن والدتك سعودية عليك الحضور إلى الجامعة خلال الفترة المحددة، مع إحضار الأوراق التالية:

صورتين من جواز السفر، والإقامة.

نسختين من شهادة الميلاد مع الأصل.

البطاقة الخاصة بالهوية الوطنية للوالدة مع نسختين منها.

إحضار الإشعار الخاص بترشيح القبول، واستمارة الطلب بعد القيام بطباعتها من خلال البوابة الإلكترونية للقبول، مع توقيعها من الطالبة.

شروط القبول بكلية التصاميم والفنون جامعة جدة

الالتزام بالقواعد العامة التي تنص عليها اللائحة في جامعة الملك عبد العزيز، وكذلك القواعد التنفيذية وغيرها من القواعد الأخرى التي تضعها الكلية أو القسم.

لابد وأن تجتازي جميع المواد الخاصة بالسنة التحضيرية قبل أن يتم تسكينك في أي كلية جامعية بحد أدنى للمعدل التراكمي 3,5.

بعد أن تجتاز للمواد الإجبارية الخاصة بتخصصك عليك اختيار تخصص رئيسي من بين التخصصات الخمس وكذلك واحد فرعي.

ضرورة اجتياز الاختبار العملي والنظري من أجل النجاح في المقرر الدراسي.

كلية التصاميم والفنون التطبيقية جامعة الطائف

لكي يتم قبولك في كلية التصاميم والفنون التطبيقية بجامعة الطائف عليك استيفاء شروط القبول بالجامعة أولاً، وهي:

حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو من خارجها.

لديك اختبار القدرات والتحصيلي من المركز الوطني للقياس للمسار الصحي والعلمي.

أن تكون لائق طبياً، ويحق للجامعة تغيير تخصصك في حال عدم ملاءمة حالتك الصحية للتخصص الذي تتقدم فيه.

لابد وأن تكون متفرغ للدراسة.

لا يكون تم فصلك من الجامعة أو أي جامعة أخرى فصلاً تأديبيًا.

أن تجتاز بنجاح أي اختبار أو مقابلة يحددها القسم المختص.

وظائف تخصص الفنون

هناك العديد من المؤسسات والشركات التي تبحث عن خبراء في مجال الفنون، للعمل بها مثل العمل في وظيفة:

مصمم الجرافيك: حيث يمكنك العمل في وكالات الإعلان والتسويق والشركات الإبداعية لتصميم الشعارات، والمواد الإعلانية، والتصميمات المطبوعة والرقمية.

المصمم الداخلي: تستطيع العمل في شركات التصميم الداخلي ومكاتب الاستشارات لتصميم وتنسيق المساحات الداخلية للمباني والمنازل والفنادق والمطاعم.

مصممي الأزياء: يمكنك العمل في صناعة الموضة وشركات الأزياء لتصميم الملابس والإكسسوارات وإدارة العروض الأزياء.

العمل كفنان تشكيلي في المعارض الفنية والجاليريات ومعاهد الفنون وتقديم أعمال فنية فريدة والمشاركة في المعارض والفعاليات الثقافية.

معلم للفنون في المدارس والجامعات ومراكز التعليم الفني لتعليم وإلهام الطلاب في المجالات الفنية المختلفة.

مدير للمعارض الفنية والتعامل مع الفنانين وتنظيم الفعاليات الفنية والتسويق للمعرض.

ما هي تخصصات كلية الفنون؟

الفنون والتصميم والموسيقى، تصميم الأزياء، فنون الطهي، الفنون البصرية، الدراما، التصميم الجرافيكي.

هل تخصص التصميم الداخلي مطلوب في السعودية؟

من أفضل التخصصات التي يمكن الالتحاق بها، حيث يكثر الطلب عليها بشكل كبير داخل المملكة وخارجها.

ما هي فروع قسم التصميم؟

العمارة، الفنون البصرية، التصميم الداخلي، الأزياء، الجرافيك، الفنون والتصميم والموسيقى، الرسوم المتحركة والوسائط المتعددة.