‏تعديل موعد اختبارات طلاب صفوف ‏النقل ‏لعام 2023 من قبل وزارة التعليم الكويتية

أعلنت وزارة التعليم الكويتية عن تعديل موعد اختبارات طلاب صفوف النقل لعام 2023 ‏وذلك ‏الصف الدراسي الثاني لمدارس التعليم الحكومي ‏الخاصة بالتعليم الديني والثانوية العامة ‏ذلك المقال سوف نوضح لكم التفاصيل الكاملة الخاصة بهذا الموضوع تابعونا لمعرفة المزيد.

‏تعديل موعد اختبارات طلاب ‏‏صفوف النقل

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‏حيث قام الناطق باسم وزارة التربية والتعليم الكويتية أحمد الوهيدة بالإعلان عن تعديل موعد اختبارات طلاب صفوف النقل ‏للفصل الدراسي الثاني وذلك لطلاب الصف السادس حتى الصف الحادي عشر والذي من المقرر أن الاختبارات تبدأ من يوم 23 من الشهر الحالي حتى 4 يونيو 2023 كما أشار وهيده ‏انه وزارة التعليم ‏إعلانات تعديل جدول اختبارات طلاب صفوف النقل التي سبق ذكرها في السطور السابقة.

‏موعد اختبارات طلاب صفوف النقل ‏‏2023

‏قامت وزارة التعليم الكويتية ‏تعديل موعد اختبارات طلاب صفوفنا للعام الدراسي الحالي 2023 وذلك حتى لا يتعرض موعد الاختبارات مع انتخابات مجلس الأمة والذي من المقرر أن تقرأ في يوم 6 يونيو القادم 2023 وذلك لأنهم ‏بحاجة إلى هذه المدارس تسليمها لوزارة الداخلية عقب تجهيزها ‏قبل الموعد المحدد للإنتخابات.