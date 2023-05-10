تعديل موعد اختبارات طلاب صفوف النقل لعام 2023 من قبل وزارة التعليم الكويتية
أعلنت وزارة التعليم الكويتية عن تعديل موعد اختبارات طلاب صفوف النقل لعام 2023 وذلك الصف الدراسي الثاني لمدارس التعليم الحكومي الخاصة بالتعليم الديني والثانوية العامة ذلك المقال سوف نوضح لكم التفاصيل الكاملة الخاصة بهذا الموضوع تابعونا لمعرفة المزيد.
تعديل موعد اختبارات طلاب صفوف النقل
حيث قام الناطق باسم وزارة التربية والتعليم الكويتية أحمد الوهيدة بالإعلان عن تعديل موعد اختبارات طلاب صفوف النقل للفصل الدراسي الثاني وذلك لطلاب الصف السادس حتى الصف الحادي عشر والذي من المقرر أن الاختبارات تبدأ من يوم 23 من الشهر الحالي حتى 4 يونيو 2023 كما أشار وهيده انه وزارة التعليم إعلانات تعديل جدول اختبارات طلاب صفوف النقل التي سبق ذكرها في السطور السابقة.
موعد اختبارات طلاب صفوف النقل 2023
قامت وزارة التعليم الكويتية تعديل موعد اختبارات طلاب صفوفنا للعام الدراسي الحالي 2023 وذلك حتى لا يتعرض موعد الاختبارات مع انتخابات مجلس الأمة والذي من المقرر أن تقرأ في يوم 6 يونيو القادم 2023 وذلك لأنهم بحاجة إلى هذه المدارس تسليمها لوزارة الداخلية عقب تجهيزها قبل الموعد المحدد للإنتخابات.