تعديل منهج الصف الرابع الابتدائي 2022_ 2023 تعرف على”الأسباب” وموعد بداية العام الدراسي

لقد تم طرح منهج جديد للصف الرابع الابتدائي وإجراء عدد من التعديلات على منهج العام الماضي٬ الذي لقي جدلا كبيرا حول صعوبته٬ وصعوبة تدريسه على الطلاب في المرحلة الابتدائية، ولقد صرحت وزارة التربية والتعليم أنه يتم حاليا عمل تعديلات لمنهج الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٢_٢٠٢٣ وفق المقترحات المقدمة من قبل الموجهين والمعلمين الأوائل، نوضح لكم في هذا المقال موعد الإعلان عن الخطة المنهجية الجديدة للصف الرابع الابتدائي، وأسباب هذه التعديلات.

أسباب تعديلات منهج الصف الرابع الابتدائي للعام السابق

لقد أكدت وزارة التربية والتعليم أنه سوف يتم تعديل المنهج الخاص بالصف الرابع الابتدائي، وسوف يتم الإعلان عن هذا التعديل حتى لا يحدث أي تعطيل للدراسة وفقا لبدء العام الدراسي الجديد لعام ٢٠٢٢_ ٢٠٢٣، ونتابع معكم أسباب هذه التعديلات:

لقد صرحت وزارة التربية والتعليم المصرية أنه سوف يتم التعديل في بعض أجزاء المناهج التي قد تم الشكوى منها على لسان أولياء الأمور والمعلمين.

ومن أهم أجزاء المنهج الخاص التي قد حدث عليها جدل هو منهج العلوم، نظرا لأنه كان يتضمن مواضيع يصعب على طلاب الصف الرابع الابتدائي استيعابها بسهولة.

بالإضافة أيضا أنه من ضمن الأسباب شكوى بعض المعلمين من صعوبة تدريس هذه المناهج للطلاب بالصف الرابع الابتدائي.

موعد بدء الدراسة للمدارس ٢٠٢٢_٢٠٢٣

ويتساءل العديد من الطلاب في الصفوف المختلفة عن موعد بدء الدراسة في المدارس نظرا لأنه كان من المفترض أن تبدأ في شهر سبتمبر.

ولكن قد تم تأجيل الدراسة بالمدارس لتبدأ في ١ من شهر أكتوبر لعام ٢٠٢٢ لكي يتوافق بدء العام الدراسي للمدارس مع بداية العام الدراسي للجامعات، وذلك للتنسيق أن يكون العام الدراسي موحد بين المدارس والجامعات.