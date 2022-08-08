تظلمات الثانوية العامة 2022 الدور الأول “بدأت من اليوم” خطوات تقديم التظلم وسعر المادة والإجراءات المتبعة بعد التقديم

بعد ظهور نتائج الثانوية العامة 2022 في مصر منذ 72 ساعة تقريباً عمت حالة من السعادة والفرح والسرور بنجاح الطلاب وحصولهم على أعلي الدرجات وضمان تواجدهم في الكليات التي طالما ما حلموا بها حيث أنهم وأخيرا حققوا الحلم ونالوا المراد، ولكن على النقيض هناك بعض الطلاب صدموا بنتائجهم وكانوا غير راضين بها، حتى أنهم شككوا في صحتها واتجهوا نحو تقديم تظلمات الثانوية العامة 2022 في المواد التي يشكون في أنهم ظُلموا بها، ونوضح لكم في السطور القادمة من هذا المقال عبر موقع نجوم مصرية الإخباري كل التفاصيل الخاصة بالتظلمات من الموعد وسعر المواد وخطوات تقديم التظلمات.

موعد تظلمات الثانوية العامة 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن من حق أي طالب قبول النتيجة أو رفضها، وأن الطلاب الغير راضين بالنتيجة والراغبين في إعادة تصحيح أوراقهم، يمكنهم تقديم تظلمات على مادة أو أكثر وذلك عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم ، وذلك لمدة 10 أيام، ومن المقرر أن تبدأ تظلمات الثانوية العامة 2022 من اليوم الاثنين 8 أغسطس 2022 حتي يوم 18 أغسطس الحالي، كما خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طريقة سهلة على الطلاب وأولياء الأمور لتقديم التظلمات بشكل إلكتروني وكذلك سداد قيمة التظلم.

سعر المادة في تظلمات الثانوية العامة 2022

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن تقديم تظلمات الثانوية العامة 2022 للمادة الواحدة يكون بمبلغ 300 جنيه، ويمكن للطالب دفع المبلغ من خلال إحدى منافذ الدفع المخصصة لذلك، ويختار الطالب طريقة الدفع التي تناسبه من بين هذه الطرق:-

(البريد المصري – خالص موبايل – سداد – أمان – ضامن – موجة – ممكن – مصاري – إيجي باي – أموال لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية – فورى – طلقة – وقتي)

كما ذكرت وزارة التربية والتعليم أنه بعد أن يقوم الطالب بدفع رسوم تظلمات الثانوية العامة 2022، يقوم بالدخول إلى الموقع الرسمي واختيار المادة أو المواد التي يريد التظلم بها، ومتابعة الأمر بزيارة الموقع بشكل يومي لمعرفة آخر النتائج، وموعد إعادة التصحيح للمواد التي اختارها.

كيفية تقديم تظلمات الثانوية العامة 2022

ويبحث الكثير من الطلبة وأولياء الأمور في الوقت الحالي عن خطوات تقديم تظلمات الثانوية العامة 2022 إلكترونياً، ونقدمها لكم الآن:-

الخطوة الأولى: يجب التوجه مباشرة إلى بوابة تظلمات الثانوية العامة 2022 – 2023 الدور الأول .

. الخطوة الثانية: اختيار المديرية التعليمية التي حصل منها الطالب على الشهادة الثانوية العامة 2022.

والخطوة الثالثة: تسجيل رقم الجلوس الخاص بالطالب والضغط على تسجيل الدخول.

الخطوة الرابعة: تسجيل البيانات الخاصة بالطالب من الرقم القومي والمحافظة وتاريخ الميلاد والنوع والضغط على تدقيق الرقم القومي.

الخطوة الخامسة: يختار الطالب المادة أو المواد التي يرغب التظلم فيها ويتم تحديد موعد للطالب للاطلاع على صورة ورقة الإجابة الخاصة به.

والخطوة السادسة: بعد إطلاع الطالب على صورة ورقة البابل شيت يتم كتابة ملاحظات الطالب ويوقع عليها.

الإجراءات المتبعة بعد تقديم تظلمات الثانوية العامة 2022

وبعد تقديم تظلمات الثانوية العامة 2022 ينتظر الطالب حتى يتم الإعلان عن نتيجة هذه التظلمات وفي جال تعديل الدرجات الخاصة بالطالب يتم إخطاره بالنتيجة والتعديل ومن ثم استرداد مبلغ التظلم إلكترونياً، أما في حال صحة درجات الطالب وعدم تعديلها فلا يحق للطالب استرداد المبلغ الذي تم دفعه.