تظلمات الثانوية العامة 2019 خطوة بخطوة – طريقة تقديم تظلم على نتيجة الثانوية في مادة أو أكثر

قامت وزارة التربية والتعليم بفتح باب تظلمات الثانوية العامة 2019 أمام الطلبة المتضررين من نتائجهم في امتحانات الدور الاول للشهادة الثانوية، وذلك حتى يتمكن الطلاب الذين يعتقدون بأنهم يستحقون درجات أكثر مما أخذو من أن يتظلموا في المواد التي يريدونها، حيث يتم إطلاع المتظلمين على صورة طبق الأصل من كراسة إجاباتهم، ويسمح لهم بتدوين ملاحظاتهم التى يكتشفونها عند فحص ورقة إجابتهم، ويسمح نظام التظلمات أن يدخل الطالب وولي أمره إلى الكنترول بدون إصطحاب معلم المادة أو الهاتف المحمول، وقد تحدد موعد إستقبال الكنترولات للطلاب من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الواحدة ظهرًا.

موعد تظلمات الثانوية العامة 2019

وقد قد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن يكون موعد تقديم تظلمات الثانوية العامة 2019 بدايةً من اليوم الثلاثاء 16 يوليو الجاري ولمدة ثلاثين يوماً من تاريخه، وقد احتشد عدد كبير من طلبة الثانوية العامة وأولياء أمورهم أمام مركز التظلمات بمدرسة السعيدية الثانوية بالجيزة، والذين أتوا لرغبتهم في عمل تظلمات من نتائجهم التي جاءت بالنسبة لهم غير مرضية.

خطوات تقديم تظلم على نتيجة الثانوية العامة 2019