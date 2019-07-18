تظلمات الثانوية العامة 2019 خطوة بخطوة

بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة هناك الكثير من الطلاب التي شعرو بالظلم في نتيجة الثانوية العامة لذا أنتظر الكثير من الطلاب موعد التظلمات وطريقة تقديم تظلمات الثانوية العامة لعام 2019 حيث تبدأ التظلمات من يوم الثلاثاء الموافق 16 تموز ولمدة شهر من تاريخه.
خطوات تقديم تظلم على نتيجة الثانوية العامة 2019
- يلزم تسديد الطالب مائة جنيه عن كل مادة يرغب في التظلم عليها، ويتم إيداع هذا المبلغ في أي بنك من البنوك الحكومية مثل” البنك الأهلى المصري، بنك القاهرة، بنك مصر”.
- يتم نشر نتيجة التظلمات خلال 3 أيام وهذا وفق أولوية الإطلاع.
- يخاطب الكنترول مكتب التنسيق بالدرجات الاضافية للطالب في حالة أحقيته لدرجات اكثر بعد تظلمه.
- يحق للطالب إسترداد مبلغ الـ 100 جنيه وذلك عندما تظهر أحقيته فى درجات إضافية.
- يحق للطالب الإطلاع على صورة من كراسة الإجابة وليس على النسخة الأصلية منها.
- يكتب الطالب ملاحظاته على كراسة الإجابة فى المكان المخصص له ثم يقوم بتسليمه للكنترول.
- لا يحق للطالب أن يطالب بتصحيح كراسة إجابته كاملة من جديد.
- على الطالب أن يتأكد من عدم وجود أي خطأ فى عملية تجميع الدرجات الخاصة بكل سؤال.
- يجب أن يتأكد الطالب من عدم وجود أجزاء غير محسوب درجاتها في إجمالي درجات المادة التي يتظلم عليها والمدون في الغلاف الخارجي للورقة.
- يـنبغي أن يتأكد الطالب من أن تجميعة الدرجة الكلية للمادة صحيحة ومظبوطة وشاملة لدرجات جميع الاسئلة.
- يمنع أن يصطحب الطالب المحمول أو معلم المادة.
- يلزم على الطالب التواصل مع لجنة النسق والمراقبة المختصة وذلك في في الفترة التى تحددها اللجنة ليتعرف الطالب على نتيجة تظلمه.
- يمكن لجميع الطلبة والطالبات التظلم على النتيجة حتى الطالب الراسب أو الذي له دور ثانى.
- يحصل كل طالب على حقه إذا تم التأكد من أحقيته لدرجات، ويتم إعادة الرسوم التي دفعها في البنك في حال حصوله على درجات إضافية.
التعليقات
تظلمت فى مادة معينة واخذت ايصال محدد فيه تاريخ الاطلاع ، هل يمكن التظلم فى مادة أخرى