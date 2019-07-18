تظلمات الثانوية العامة 2019 خطوة بخطوة

بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة هناك الكثير من الطلاب التي شعرو بالظلم في نتيجة الثانوية العامة لذا أنتظر الكثير من الطلاب موعد التظلمات وطريقة تقديم تظلمات الثانوية العامة لعام 2019 حيث تبدأ التظلمات من يوم الثلاثاء الموافق 16 تموز ولمدة شهر من تاريخه.

خطوات تقديم تظلم على نتيجة الثانوية العامة 2019