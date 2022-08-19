تظلمات الثانوية.. التعليم تخصص 6 أماكن لاطلاع الطلاب على نتائجهم في المحافظات

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تخصيص 6 أماكن جديدة من أجل إطلاع الطلاب المتضررين من نتائجهم أولياء أمورهم على أوراق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، حيث تم إغلاق باب التظلم مساء أمس الخميس الثامن عشر من أغسطس، حيث يمكن للطلاب المتضررين التظلم على نتائجهم بشكل إلكتروني في مقابل سداد الرسوم المستحقة والتي تصل لـ 300 جنيها لكل مادة.

إجراءات التظلم على نتيجة الثانوية

هناك عدد من الخطوات والإجراءات المطلوبة للتظلم على نتيجة مواد الشهادة الثانوية كما أعلنتها وزارة التعليم والتي جاءت على النحو التالي:

بداية يدفع الطالب المتظلم من نتيجة الثانوية العامة رسوم الخاصة بالتظلم والتي تقدر بـ 300 جنيه لكل مادة، ويمكن السداد من خلال منافذ الدفع الإلكتروني وهي “البريد المصري – فورى – وقتي – إيجي باى – سداد – مصاري – بيي – ممكن – طلقة – موجة – خالص موبايل – أموال – ضامن – أمان”.

تسجيل البيانات الخاصة بعد الدخول على رابط تظلمات الثانوية العامة على موقع وزارة التربية والتعليم، مع العلم إن آخر مهلة كانت أمس الخميس للتسجيل.

إدخال البيانات الخاصة بالطالب والمطلوبة وتحديد عدد المواد المرغوب التظلم منها، مع العلم أنه لا يوجد حد أقصى لعدد المواد المتظلم عليها.

تحديد موعد ومكان الإطلاع على أوراق الإجابات في المواد المتظلم عنها، ومن ثم الذهاب لمقر التقدير المركزي للطالب أو مع ولي أمره ولا يصطحب معه مدرس المادة.

الالتزام بالحضور في الموعد المحدد للاطلاع وليس من حق المتخلق أن يتقدم بطلب جديد، وتقديم صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للطالب ولولي الأمر.

يستلم الطالب البابل شيت الخاص به ومعه نموذج الإجابة المقابل لكود النسخة الاختبارية للمادة، على أن يراجع الطالب إجاباته ويسجل ملاحظاته والتوقيع عليها.

عناوين مقرات لجان الاطلاع على تظلمات الثانوية العامة

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نحو 6 أماكن للاطلاع على تظلمات نتيجة الثانوية العامة، بعد أن كانت مقتصرة في البداية على المدينة التعليمية بمنطقة السادس من أكتوبر، وذلك تيسيرا على الطلاب وأولياء الأمور ورفع عنهم مشقة السفر الطويلة خاصة القادمين من الصعيد والمحافظات البعيدة وجاءت عناوين المقرات على النحو التالي:

لجنة النظام والمراقبة قطاع الإسكندرية (أ): وذلك لمديريات “الإسكندرية، الغربية، مطروح، كفر الشيخ، البحيرة”

العنوان: مدرسة المشير أحمد إسماعيل ش منشأ بجوار استاد الإسكندرية 0342022230

العنوان: مدرسة المشير أحمد إسماعيل ش منشأ بجوار استاد الإسكندرية 0342022230 لجنة النظام والمراقبة قطاع المنصورة (ب): لمديريات ” الشرقية، الدقلهلية، دمياط”.

العنوان: مدرسة المنصورة ث بنين ش أحمد ماهر المنصورة 0502244171

العنوان: مدرسة المنصورة ث بنين ش أحمد ماهر المنصورة 0502244171 لجنة النظام والمراقبة قطاع الإسماعيلية: مخصصة لمديريات “بورسعيد، السويس، الإسماعيلية، جنوب سيناء، شمال سيناء”.

العنوان: المجمع التعليمي بالإسماعيلية 0643352749

العنوان: المجمع التعليمي بالإسماعيلية 0643352749 لجنة النظام والمراقبة قطاع أسيوط: مخصصة لمديريات ” المنيا، أسيوط، سوهاج، الوادي الجديد”.

العنوان: مدرسة ناصر ث العسكرية شارع عدلي بجوار هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط 0882348046

العنوان: مدرسة ناصر ث العسكرية شارع عدلي بجوار هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط 0882348046 لجنة النظام والمراقبة قطاع قنا: وتشمل مديريات “قنا، أسوان، البحر الأحمر، الأقصر”.

العنوان: مدرسة فاطمة الزهراء ث بنات حي المصالح بجوار مستشفى الهلال قنا 0963343578

العنوان: مدرسة فاطمة الزهراء ث بنات حي المصالح بجوار مستشفى الهلال قنا 0963343578 المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر: خاصة بمديريات” القاهرة، الجيزة، المنوفية، القليوبية، بني سويف، الفيوم”.

العنوان: المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر

يذكر أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلن مساء أمس الخميس، تأجيل موعد انطلاق العام الدراسي الجديد لمدة أسبوع لينطلق في الأول من أكتوبر، بدلا من الموعد المحدد سابقا والذي كان من المقرر له يوم السبت الرابع والعشرين من شهر سبتمبر المقبل، وذلك حرصا من وزارة التعليم على توحيد موعد انطلاق العام الدراسي الجديد في الجامعات والمعاهد الأزهرية.