تظلمات الثانوية الأزهرية 2019 | موعد وطريقة التظلم على نتيجة طلاب الأزهر

يرغب كثير من طلاب الثانوية الأزهرية تقديم تظلمات على نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري رغبة منهم في الحصول على درجات إضافية لمجموعهم الأصلي للالتحاق بكليات ذات تنسيق مرتفع، وبالفعل كثير من الطلاب يحصلون على درجات بعد التظلم.

موعد تقديم تظلمات الثانوية الأزهرية 2019

وقرر قطاع المعاهد الأزهرية فتح باب التظلمات والطعون على نتيجة الثانوية الأزهري لجميع الأقسام علمي وأدبي وإسلامي الأربعاء 17 يوليو 2019 إلكترونيا ولمدة شهر كامل، من خلال الإدارات التعليمية الأزهرية في المدن وذلك بهدف التيسير على الطلاب بعدما كان التظلم يقدم في إدارة قطاع المعاهد الأزهرية بالقاهرة.

مصاريف تظلمات الثانوية الازهرية

وحدد قطاع المعاهد الأزهرية مصاريف التقدم بطعن أو تظلم على إحدى المواد المقررة على الطلاب، وهي بقيمة 100 جنيه لكل مادة تسترد في حال حصول الطالب على درجات في هذه المادة بعد مراجعتها.

طريقة مراجعة تظلمات طلاب الثانوية الأزهرية

ويتم تقديم الطعن إلكترونيا على أن يقدم الطالب ملاحظاته في الإدارة التعليمية بعدما ترسل الإدارة المركزية صورة من كراسة إجابات الطلاب، ويعمل الطالب على مراجعة إجاباته وتحديد الأسئلة التي يريد مراجعتها أو الإشارة إلى الدرجات التي لم يتم رصدها، وترسل الملاحظات إلى غرف التصحيح الرئيسية لتقوم بإعادة تقدير الدرجات.

جدير بالذكر أن قطاع المعاه الأزهرية اعتمد نتيجة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2018/2019 بنسبة تجاح 49.9% لجميع الشعب العلمية والأدبية والإسلامية، وعقد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الشيخ علي خليل مؤتمرا في مشيخة الأزهر للإعلان الرسمي عن نتائج الثانوية الأزهرية وأسماء الأوائل.