تطوير المناهج والتوسع في إتاحتها.. وزير التعليم يُعلن موعد تطبيق نظام التعليم الجديد في الحضانات

صرح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور “طارق شوقي” عن موعد تطبيق نظام التعليم الجديد في الحضانات، ونشر شوقي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بأن هذا الخبر يوضح التعاون المشترك بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والتضامن الاجتماعي، بهدف المساعدة في تحسين جودة الحضانات والتوسع في إتاحتها في كافة مناطق الجمهورية ولتحسين المناهج الدراسية وتعزيز مستوي التعليم.

موعد تطبيق نظام التعليم الجديد في الحضانات

كشف الدكتور “طارق شوقي” وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد تطبيق نظام التعليم الجديد في الحضانات، وذلك خلال شهر سبتمبر المقبل، موضحًا بأن ذلك الخبر يشير إلى التعاون المشترك بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وبين وزارة التضامن الاجتماعي، وأوضح شوقي بأن تطبيق نظام التعليم الجديد في الحضانات يساعد في تطوير جودتها، وإتاحتها بصورة أكبر على مستوي الجهورية.

وتابع شوقي بأنه تم تطوير مناهج جديدة للحضانات عمر سنتين وعمر 3 سنوات، حرصًا على مواكبة المناهج الجديدة في سنتي رياض الأطفال KG1 وKG2، والمناهج الدراسية الجديدة في النظام الجديد حتي الصف الخامس الابتدائي، مشيرًا إلى نجاح الوزارة حتي الآن في إطلاق مناهج تعليمية جديدة من سن عامين وحتي سن 11 سنة، بحوالي 9 أعوام دراسية كاملية، وذلك من عام 2017 الماضي من بداية العمل على بناء نظام التعليم الجديد.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خطة الدولة لتعيين ما يقارب 150 ألف معلم خلال 5 سنوات، موضحًا تفاصيل إجراءات التعيين عبر المسابقة التي يتم إطلاقها في الوقت الحالي من خلال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وأكد بأن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة هو المسؤول عن تلقي طلبات مسابقة تعيين 30 ألف معلم، وهو المسؤول عن الاختيار، وكذلك تحديد امتحان المختارين.