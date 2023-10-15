تطبيق الدوام الشتوي في جميع مدارس القصيم وحائل بداية من اليوم 30-3-1445

أصدرت الإدارة العامة للتعليم في منطقة القصيم بيان بتعديل موعد بداية اليوم الدراسي في جميع المدارس التابعة لها، وذلك بداية من اليوم الأحد الموافق 15 من أكتوبر، حيث يتم تطبيق الدوام الشتوي في جميع مدارس القصيم وحائل، سواء مدارس البنين أو مدارس البنات، ويرجع ذلك إلى انخفاض درجات الحرارة، والاقتراب من موعد فصل الشتاء كما ذكرت وزارة التعليم السعودية.

شعار وزارة التعليم السعودية _مصدر الصورة: الموقع الرسمي للوزارة مع التعديل عليها

توقيت دوام المدارس

أعلنت إدارة تعليم القصيم عبر صفحتها الرسمية على منصة “إكس” عن مواعيد بداية اليوم الدراسي في جميع المدارس التابعة لها، ويتم تطبيق هذه المواعيد بداية من اليوم الموافق 30-3-1445 وتم تعديلها على النحو الآتي:

⏰ توقيت | ابتداءً من الأحد 30-3-1445ﮪ ..

تعديل بداية اليوم الدراسي في جميع مدارس #تعليم_القصيم . pic.twitter.com/UmYVoL8Jed — إدارة تعليم القصيم (@moe_qsm) October 12, 2023

بالنسبة لمدارس البنات فإن موعد الاصطفاف الصباحي في تمام الساعة 06:45 صباحًا، بينما تبدأ الحصة الأولى في تمام الساعة 07:00 صباحًا.

وبالنسبة لمدارس البنين يبدأ الاصطفاف الصباحي في تمام الساعة 07:00 صباحًا، بينما تبدأ الحصة الأولى في تمام الساعة 07:15 صباحًا.

بداية اليوم الدراسي في مدارس حائل

كما أعلنت إدارة تعليم حائل عن مواعيد بداية اليوم الدراسي التي يتم تطبيقها من اليوم وهي على النحو الآتي:

بداية الاصطفاف الصباحي في مدارس رياض الأطفال ومدارس البنات في تمام الساعة 07:15 صباحًا.

بينما يبدأ الاصطفاف الصباحي في مدارس البنين في تمام الساعة 07:30 صباحًا.

وخلال الأيام القادمة ستعلن جميع الإدارات التعليمية داخل المملكة عن موعد بداية الاصطفاف الصباحي وموعد الحصة الأولى التي يتم تطبيقها في الدوام الشتوي، وتختلف المواعيد من إدارة إلى أخرى، وفي حالة التعرض لسوء الأحوال الجوية وتساقط الأمطار خلال الأيام الدراسية يتم تعطيل الدراسة في هذه الأيام، واستمرارها من خلال منصة مدرستي، وذلك حرصًا على سلامة جميع الطلبة والطالبات.