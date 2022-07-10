تصل إلى 200 ألف.. اعرف مصاريف الجامعات الخاصة 2022 – 2023 للعام الدراسي الجديد
أعلن مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، عن بداية التقديم في الجامعات لطلاب المعادلة والشهادات الأجنبية من خلال مواقع الجامعات، وأضاف المجلس أنه يمكن للطلاب الذين يرغبون في التقديم للجامعات الأهلية ( جامعة الجلالة – جامعة الملك سلمان الدولية -جامعة العلمين الدولية – جامعة المنصورة الجديدة – جامعة الملك سلمان الدولية -)، التقديم عبر الرابط المخصص، وذلك خلال الصفحة الرسمية للمجلس على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، لذلك ننشر مصروفات الجامعات الخاصة 2022 – 2023 في الجامعات الخاصة بالجنيه.
مصاريف جامعة ميريت 2022
- العلاج الطبيعي 68 ألف.
- الطب البشري 120 ألف.
- الصيدلة 65 ألف.
مصاريف جامعة مصر
- طب الأسنان 105 آلاف.
- كلية التكنولوجيا الحيوية 55 ألف.
- كلية التمريض 36 ألف.
- الصيدلة 72 ألف.
- العلاج الطبيعي 75 ألف.
- الطب البشري 130 ألف.
- الهندسة 55 ألف.
- كلية تكنولوجيا المعلومات 45 ألف.
- الإدارة والاقتصاد 40 ألف جنيه للشعبتين «عربي وإنجليزي».
- اللغات والترجمة 35 ألف.
- كلية الآثار والإرشاد السياحي 25 ألف.
- كلية التربية الخاصة 25 ألف.
- الإعلام 40 ألف جنيه للشعبتين.
مصروفات الجامعة المصرية الروسية للفصل الدراسي الواحد
- كلية الصيدلة 41 ألف.
- الطب وجراحة الفم والأسنان 57000.
- كلية الهندسة 30 ألف.
- علوم البيانات 24000.
- بكالوريوس العلوم في المحاسبة 21000.
- بكالوريوس إدارة الأعمال 21000.
- بكالوريوس تكنولوجيا معلومات الأعمال المهنية 21000.
- بكالوريوس العلوم في الاقتصاد 21000.
- بكالوريوس العلوم في العلوم السياسية 21000.
- الحاسبات والذكاء الاصطناعي 46 ألف.
مصاريف الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا
- كلية الهندسة 80000.
- كلية إدارة الأعمال الدولية 62000.
- كلية الصيدلة 85000.
- كلية علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات 62000.
- – مصاريف الجامعة الحديثة 2022
- – طب الفم والأسنان 99 ألف جنيه.
- كلية الطب البشري 120 ألف جنيه.
- الإعلام 42 ألف جنيه.
- العلاج الطبيعي 69 ألف جنيه.
- التمريض 35 ألف جنيه.
- الصيدلة 80 ألف جنيه «pharm D»، و85 ألف جنيه «كلينيكية».
- الإدارة 42 ألف جنيه.
- الهندسة 46 ألف جنيه.
مصروفات جامعة الدلتا 2022
- طب الأسنان 123 ألف.
- كلية الطب البشري 124 ألف.
- العلاج الطبيعي 75 ألف.
- الصيدلة 78 ألف جنيه للفارما، و73 ألف كلينيكية.
- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية 33 ألف.
- الهندسة 35 ألف.
- إدارة الأعمال 24 ألف.
- كلية الآداب 21 ألف.
- كلية الذكاء الاصطناعي 42 ألف.
مصاريف الجامعة الصينية في مصر
- كلية الهندسة 56000.
- كلية صيدلة 98000.
- كلية العلاج طبيعي 78000.
- كلية الاقتصاد والتجارة الدولية 44000.
- مصاريف جامعة حورس 2022
- الهندسة 39 ألف.
- كلية الطب البشري 125 ألف.
- الصيدلة 72 ألف.
- طب الأسنان 123 ألف.
- العلاج الطبيعي 78 ألف.
- إدارة الأعمال 17 ألف جنيه عربي.
مصاريف جامعة بدر بالقاهرة
- كلية الصيدلة الإكلينيكية 98000.
- كلية العلاج الطبيعي 89000.
- كلية الطب البيطري 90000..
- كلية طب الفم والأسنان 145000..
- كلية الطب البشرى 199000.
- كلية الصيدلة الدوائية 92000.
- كلية التكنولوجيا الحيوية 65000.
- كلية الهندسة والتكنولوجيا 70000.
- كلية الإعلام 70000.
- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية 65000.
- كلية التمريض 43000.
- كلية علم النفس 60000.
- باقي الأقسام 50000.
- كلية الفنون التطبيقية 65000 .
- كلية الحقوق 65000.
- كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية 65000.
- كلية الإدارة والعلوم المالية والاقتصادية 60000.
- دراسات عليا لغات وترجمة 70000.
- كلية اللغات والترجمة 55000.
- كلية العلوم السينمائية والمسرحية 80000.