تسجيل نظام نور أول ابتدائي 1444 والشروط اللازمة للتسجيل في الصف الأول

تسجيل نظام نور أول ابتدائي 1444 من أكثر الأمور بحثًا في السعودية، حيث يرغب بعض أولياء الأمور في تسجيل أبنائهم في نظام نور الإلكتروني للالتحاق بالصف الأول الابتدائي، حيث وفرت وزارة التعليم التسجيل بشكل إلكتروني توفيرًا للوقت والجهد وعدم تزاحم أولياء الأمور في المدارس، ولكي تتمكن من التسجيل لابد من قراءة مقالنا هذا.

تسجيل نظام نور أول ابتدائي 1444

لكي تتمكن من التسجيل في نظام نور أول ابتدائي بسهولة ويُسر لابد من اتباع الخطوات التي جاءت على النحو التالي:

الانتقال مباشرة إلى رابط نظام نور الإلكتروني.

الضغط على خانة تسجيل الطالب ثم أدخل الببانات المطلوبة.

الضغط على التالي ثم حدد صلة القرابة وحدد طبيعة العمل.

لابد من تحديد المدرسة التي يود ولي الأمر إلحاق ابنه بها.

أخيرًا يتم اتباع كافة التعليمات بدقة كاملة لكي يتم التسجيل بنجاح.

شروط تسجيل طالب في الصف الأول الابتدائي

وزارة التعليم السعودي أعلنت مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في كافة الطلاب الراغبين في التسجيل عبر نظام نور الإلكتروني بالالتحاق بالدراسة العام الجديد 1444، ولكي تتمكن من تسجيل الابناء لابد من توافر الآتي: