رابط تسجيل تنسيق المرحلة الأولى 2019 الثانوية العامة عبر بوابة الحكومة المصرية للتنسيق بدأ من الأحد المقبل

ظهرت نتيجة الثانوية العامة 2019 شعبتي العلمي والأدبي وتمكن جميع الطلاب من التعرف على مجاميعهم من خلال بوابة نتائج الثانوية العامة، وبدأت مرحلة تنسيق الكليات والقبول بالجامعات 2019 الحكومية والخاصة وسوف ينطلق تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الأولى الثانوية العامة 2019 يوم الأحد المقبل الموافق 21 يوليو وسوف تستمر عمليات تسجيل الرغبات لمدة خمسة أيام متتالية حتى يوم الخميس الموافق 25 يوليو.

تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الأولى الثانوية العامة 2019

لقد أعلن مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن بدء تسجيل رغبات الثانوية العامة 2019 للمرحلة الأولى اعتبارا من يوم 21 يوليو وحتى يوم 25 يوليو عبر رابط بوابة الحكومة المصرية للتنسيق، حيث يمكن لجميع الطلبة والطالبات التوجه إلى موقع الحكومة المصرية لتسجيل الرغبات خلال الفترة المحددة فقط ولن تتاح لهم فرصة تعديل الرغبات بعد انتهاء فترة التسجيل.

تنسيق الثانوية العامة بالجامعات والمعاهد الحكومية 2019

يبدأ مكتب التنسيق في تلقى رغبات طلاب المرحلة الأولى للثانوية العامة 2019 خلال الساعات القادمة لشعبتي العلمي والأدبي وكان الحد الأدنى للشعبة العلمية 398 ” 97.07% والشعبة الأدبية مجموع 328 درجة ” 80% ” وشعبة الرياضيات 389.5 ” 95% “.

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بوابة الحكومة المصرية للتنسيق المرحلة الأولى 2019 الثانوية العامة

أفادت وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي أنه سيتم تلقى تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2019 عبر رابط بوابة الحكومة المصرية للتنسيق، وتعتبر البوابة المصرية للتنسيق هى الموقع الرسمي لتسجيل رغبات الطلاب بالكليات والمعاهد الحكومية وأيضا الموقع الرسمي لظهور نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2019.

يمكن لجميع الطلاب تسجيل رغباتهم بالكليات المرغوبة لديهم عبر بوابة الحكومة المصرية للتنسيق خلال الفترة المحددة من 21 يوليو وحتى يوم 25 يوليو على مدار ال24 ساعة.