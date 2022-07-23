تسجيل امتحان القدرات 2022 للكليات…الرابط وخطوات التقديم

تسجيل امتحان القدرات 2022 للكليات هو محل بحث طلاب الثانوية العامة من بعد انتهائهم من امتحانات الثانوية العامة 2022 حتى يستطيعوا أن يلتحقوا بالكليات التي تطلب تسجيل اختبار القدرات للتأكد من مدى ملائكة الطالب لأجواء الكُلْيَة التي يختارها، وقد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن موعد بَدْء امتحانات القدرات المقررة وقد حددت يوم الإثنين 25 يوليو هو موعد البَدْء وتستمر الامتحانات حتى نهايتها المقررة وهو يوم السبت 6أغسطس.

تسجيل امتحان القدرات 2022

وقد أتاحت وزراه التعليم العالي الفرصة أمام الطلاب حتى يتمكنوا من تسجيل رغباتهم ليستطيعوا أداء اختبار القدرات إلكترونياً عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني وللانتقال إليه اضغط هنا، حتى يتمكن الطالب من التسجيل في موقع التنسيق لأداء اختبار القدرات يجب عليه إتباع الخطوات التالية.

خطوات تسجيل امتحان القدرات 2022

1-بعد الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني ننتقل إلى صفحة تسجيل اختبار القدرات.

2-يتم تسجيل اختبار القدرات باستخدام الرَّقْم القومي للطالب ورقم الجلوس الخاص به.

3-تظهر بعدها بيانات الطالب الشخصية مثل رَقْم جلوسه ورقمه القومي واسمه والمحافظة والإدارة التابع لها والمدرسة والشعبة التي درس سواء كان تابعاً للشعبة العلمية أو الأدبية ويجب على الطالب مراجعة كل تلك البيانات والتأكد من صحتها.

4-تظهر بعدها للطالب قائمة بأنواع اختبار القدرات المتاحة والكليات والأماكن المخصصة لها وكذلك المواعيد المخصصة للطالب.

5-يختار الطلب نوع القدرات التي يريدها.

6-يتم تحديد الموعد الذي سوف يذهب إلى الكُلْيَة لامتحان القدرات.

بعد تسجيل الطالب لامتحان القدرات يتم طباعة الإيصال الذي سوف يظهر أمامه الذي يشمل نوع القدرات التي أبدى الطالب في التسجيل بها.