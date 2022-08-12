تسجيل الرغبات.. فتح موقع التنسيق الإلكتروني 2022

سمح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب المرحلة الأولى من الثانوية العامة 2022 بتسجيل رغباتهم في اليوم الأول من التنسيق، حيث بدأت المرحلة الأولى من التنسيق أمس الخميس 11 أغسطس عبر موقع التنسيق الإلكتروني بحد أدنى لشعبة علمى علوم 365 درجة أو أكثر، أو 89.02٪ وبلغ عدد الطلاب 22475 طالب وطالبة،أما شعبة علمى رياضة 341 درجة فأعلى أو 83.17٪ أو أعلى، وبلغ عدد الطلاب 15220 طالب وطالبة،وبالنسبة للشعبة الأدبية 264.5 درجة فما فوق أو 64.51٪ فما فوق وبغ عدد الطلاب 80063 طالب وطالبة،وبلغ إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة 117758 طالب وطالبة.

خطوات التسجيل فى موقع التنسيق الإلكترونى

• قم بتسجيل الدخول إلى موقع التنسيق الإلكترونى.

• أدخل رقم الجلوس وكلمة المرور.

• كتابة رغبات الطالب تبعاً لقواعد التوزيع الجغرافي والإقليمي.

• يقرر الطلاب التخصصات المسموح بها لتخصصه أو شعبته فى الجامعة.

• يختار الطلاب الكلية أو المعهد التي يرغبون في الالتحاق بها من خلال قائمة التوزيع الجغرافي.

• يختار الطلاب التخصص الذي يرغبون في تسجيله في الكلية فتظهر لهم قائمة بالكليات المسموح بها.

• تنقسم قائمة الكليات التي يقبل إليها إلى ثلاث مجموعات حسب الإدارة التربوية التي تنتمي إليها مدرسته.

• يجب على الطلاب اختيار كلية في منطقتهم الجغرافية قبل الاختيار في المنطقة التالية.

• يمكن للطلاب الانتقال من تخصص إلى آخر طالما تم استيفاء الشروط المذكورة أعلاه.

• يجب على الطلاب تحديد الشعبة والقسم التي يعتبر كل منها رغبات مستقلة أثناء الترشح.

• بمجرد الانتهاء من إدخال رغباتك، يمكنك طباعة رغباتك المدخلة سيصدر البرنامج إيصالًا برقم محدد حسب تاريخ تقدمك.

• يمكنك أيضًا حفظ نسخة من رغباتك على جهاز الكمبيوتر الخاص بك بحيث يمكنك الرجوع إليها عند الحاجة.

• يرجى ملاحظة أنه إذا قمت بتغيير رغباتك عدة مرات فسيقوم جهاز الكمبيوتر الخاص بك فقط بحفظ التغيير الأخير وسوف يتوافق التنسيق مع آخر تغيير قمت بإجرائه.

أماكن تسجيل رغبات التنسيق الإلكتروني 2022

• من خلال كمبيوتر الطالب المتصل بالإنترنت أو مركز خدمة الإنترنت المخصص.

• يمكن لجميع الطلاب التقديم في معامل الكمبيوتر بالجامعات المصرية والكليات التابعة في مختلف المحافظات.

• يقرر الطلاب كيفية اختيار أحد التخصصات أو الكليات المسموح بها في مجالهم واختيار الكلية أو المعهد التي يرغبون في الالتحاق بها من قائمة التوزيعات الجغرافية.

• عندما يختار الطالب التخصص الذي يرغب في الالتحاق به، يتم تصنيف قائمة الكليات المقبولة إلى مجموعات، مقسمة إلى ثلاث مجموعات من قبل الإدارة التعليمية التي تنتمي إليها مدرسته.

• بمجرد اكتمال التسجيل يمكن للطلاب طباعة الرغبات سيصدر البرنامج إيصالًا برقم وتاريخ وساعة التقديم للتنسيق الإلكتروني.