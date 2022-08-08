رسمياً.. اعتماد موعد تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق للمرحلة الأولى

من المتوقع أن تبدأ مواعيد التنسيق الجامعي للمرحلة الأولى لعام 2022 يوم الخميس 11 أغسطس 2022 لمدة 5 أيام حتى يوم الاثنين 15 أغسطس 2022. وبحسب الحد الأدنى للتنسيق للمرحلة الأولى فإن المرحلة البالغ عدد الطلاب فيها 117758 طالباً وطالبة وهم:

الشعبة العلمية: 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر.

الشعبة الهندسية: 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% فأكثر.

الشعبة الأدبية: 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% فأكثر.

وقد صرحت وزارة التعليم العالي عن بيان رسمي لها عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بالتنسيق للجامعات والمعاهد التابعة لها، الخميس المقبل 11 أغسطس، ولمدة خمسة أيام.

خطوات تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق

يمكن تسجيل رغبات الطلاب من خلال الموقع الإلكتروني للتنسيق، وقد أعلنت وزارة التعليم العالي عن نفس خطوات العام الماضي على النحو التالي:

الدخول على موقع التنسيق من ( هنــــــــــا

انقر على أيقونة خدمات التنسيق للمرحلة الأولى، والتي ستكون متاحة للطلاب ابتداءً من الخميس المقبل.

يقوم الطلاب بالنقر فوق “انقر هنا لتسجيل رغباتك”.

يختار الطلاب “الثانوية العامة”.

يُدخِل الطالب رقم الجلوس متبوعًا بالرقم السري على استمارة النجاح التي حصل عليها من المدرسة.

أعادة إدخال الرقم الموجود أمامه في الحقل المحدد على الشاشة.

تظهر كليات المرحلة الأولى أمام الطلاب مما يتيح للطلاب اختيار رغباتهم حسب اختياراتهم.

عند الانتهاء، انقر فوق التالي، يتم عرض قائمة الرغبات المسجلة، والتي يجب مراجعتها والتأكد من صحتها ودقتها.

بعد ذلك يضغط على “تسجيل” لتسجيل رغبته على موقع التنسيق.

قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب