تسجيل الدخول إلى بلاك بورد التقنية TVtc 1445

منصة بلاك بورد التقنية TVTC” هي منصة تعليمية إلكترونية مهمة تقدم خدمات التعليم عن بعد للمتدربين والمتدربات في الكليات التقنية في المملكة العربية السعودية، هذه المنصة تعتبر جزءًا أساسيًا من جهود المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، حيث تهدف إلى تعزيز التعليم والتدريب في المملكة.

ما هي بلاك بورد التقنية

يعرف Blackboard Learn على أنه تطبيق للتعليم والتعلم يمكن استخدامه في الجامعات لمشاركة المعرفة والأفكار عبر الإنترنت، يسمح هذا التطبيق باستخدام مختلف النماذج التعليمية عبر البلاك بورد التقنية عبر الإنترنت، إنه نظام مفتوح ومرن يهدف إلى تعزيز أداء الطلاب وتقديم الدعم للراغبين في التعلم في مختلف المستويات التعليمية بالإضافة إلى ذلك، يمكن للبلاك بورد ونظام رايات مراقبة ومساعدة المتعلمين وتعزيز تفاعلهم كما لو كانوا في فصل دراسي واحد.

الدخول إلى بلاك بورد التقنية TVTC

تقدم بلاك بورد التقنية TVTC مجموعة متنوعة من الخدمات والميزات للمتدربين والمتدربات، وتشمل ما يلي:

التواصل مع المدرسين والمدربين: يمكن للمتدربين التواصل مباشرة مع معلميهم ومدربيهم من خلال البلاك بورد، مما يسمح لهم بطرح الأسئلة والاستفسارات والحصول على التوجيه الضروري.

المشاركة في الدروس الإلكترونية: يمكن للمتدربين الوصول إلى مواد الدروس الإلكترونية والموارد التعليمية عبر منصة بلاك بورد، واستفادتهم منها في عملية التعلم.

الحضور الإلكتروني: يتيح للمعلمين تسجيل حضور الطلاب ومتابعة تفاعلهم مع المحتوى التعليمي بسهولة.

كيفية الدخول إلى بلاك بورد التقنية TVTC

للوصول إلى بلاك بورد التقنية TVTC والبدء في استخدامها، يجب اتباع الخطوات التالية:

ابدأ بزيارة الموقع الرسمي لبوابة التدريب التقني الإلكتروني.

اكتب رمز الكلية التقنية التي تنتمي إليها.

ثم اكتب الأرقام الستة الأخيرة من الرقم الأكاديمي الخاص بك.

أدخل رقم السجل المدني الخاص بك في الخانة المخصصة.

بعد إدخال معلومات الدخول الصحيحة، انقر على زر “دخول” للانتقال إلى صفحة بلاك بورد التقنية الخاصة بك.

من خلال اتباع هذه الخطوات، سيتمكن المتدربون والمتدربات بسهولة من الوصول إلى بلاك بورد التقنية TVTC والاستفادة من الخدمات التعليمية المتاحة لتطوير مهاراتهم ومعرفتهم، تعتبر هذه المنصة أداة مهمة لتعزيز التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية وتمكين الطلاب من الوصول إلى المواد التعليمية بسهولة وفاعلية.