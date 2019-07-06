تسجيل اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة 2019 الكترونيا للالتحاق بالجامعات المصرية

تسجيل اختبارات القدرات لطلاب الثانوية بعد الإنتهاء من امتحانات الثانوية العامة أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, ابتداء من اليوم السبت 6-7 حتى يوم 20- 7 2019 عن فتح باب التقدم إلكترونيا لحجز خدمة تسجيل اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط فيها القبول باجتياز اختبارات القدرات, وفقا للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية, كما أتاحت الوزارة الفرصة أمام جميع الطلاب الراغبين بتسجيل الاختبارات الكترونيا وذلك من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على الإنترنت, على حسب نوعية الاختبار المتاح لكل كلية.

تسجيل اختبارات القدرات.

ويقوم الطلاب الراغبين باجتياز اختبار القدرات الحجز إلكترونيا من خلال موقع التنسيق www.tansik.egypt.gov.egبتسجيل الخطوات على موقع التنسيق الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت بحيث يقوم لطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكترونى ثم يدخل إلى صفحة تسجيل الرغبات على هذا الموقع, وينم التسجيل باستخدام الرقم القومى ورقم الجلوس الخاص بالطالب،لتظهر بعد ذلك جميع البيانات والتي تشمل اسم الطالب ثم رقم الجلوس الخاص به, رقمه القومي , اسم المحافظة التابع لها, المدرسة والإدارة التعليمية, وأيضا الشعبة , الكليات التي تشترط اختبار القدرات وهي كلية التربية الرياضية , كلية التربية الفنية , كلية التربية الموسيقية , كلية الإعلام , كلية الفنون الجميلة , كلية الفنون التطبيقية.

اختبارات القدرات في كلية التربية الرياضية.

يتم توزيع الدرجات على النحو التالي, يقوم الطالب المتقدم بعمل اختبار طبي والنتيجة به “لائق أو غير لائق, ثم اختبار شخصي, يتم توزيع الدرجات على اختبار المهارة والرياضة 70 درجة, ثم اختبار ذكاء ومعلومات عامة في التخصص الإلكتروني 30 درجة.

اختبار قدرات كلية التربية الموسيقية.

يأخذ الطالب على اختبار السماع 65 درجة, و اختبار الذكاء والمعلومات العامة في التخصص الإلكتروني 35 درجة, وبالنسبة للاختبارات الشخصية للطالب لمن يجتاز الاختبارات السابقة والنتيجة “لائق أو غير لائق.

اختبار القدرات في العمارة بالفنون الجميلة والفنون التطبيقية.

يتم توزيع الدرجات على النحو التالي, يجب ان يحصل المتقدم على اختبار الرسم المعماري 60 درجة, اختبار الذكاء والمعلومات العامة في التخصص الإلكترون 30 درجة, أحصل على النتيجة النهائية لائق أو غير لائق.

وجدير بالذكر أن جميع الامتحانات المحددة في المواعيد المقررة تكون مرة واحده لكل اختبار ولا يسمح للطالب الغير لائق بالإختبارات على أداء الاختبارات مره أخرى سواء بنفس الكلية أو بكلية أخرى, أما بالنسبة للأوراق المطلوبة لإجتياز الإختبارات هي رقم الجلوس الخاص بالطالب + صورة منه، بالنسبة لكل اختبار منفرد, عدد 1 صورة شخصية في كل اختبار من الاختبارات القدرات التي يرغب بأدائها ماعدا اختبار قدرات التربية الرياضية فيتطلب عدد 2 صورة شخصية.

الكليات الجديدة التي ستنضم للتنسيق هذا العام، وتشمل:

1- كليتي الحقوق والتربية الرياضية (بنين وبنات) جامعة الفيوم

2- كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء جامعة بني سويف

3- كلية التربية النوعية بالنوبارية جامعة دمنهور

4- كلية الحقوق جامعة بورسعيد،

5- كلية الحقوق (انتظام) جامعة دمياط

6- المعهد الفني للتمريض جامعة كفر الشيخ