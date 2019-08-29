ترقيات لبعض أعضاء هيئة التدريس في جامعة بني سويف لعام 2019

تمت الموافقة من قبل رئيس الجامعة على ترقية 20 عضو من أعضاء هيئة التدريس، وذلك وفق القانون رقم 49 لعام 1972، وهم (استاذ، استاذ مساعد، مدرس).

في الجلسة رقم 174 لمجلس جامعة بني سويف والتي قد انعقدت في يوم 28/8/2019م، برئاسة أ.د/ منصور حسن رئيس الجامعة، انها وافقت بالإجماع على ترقية 20 عضو من أعضاء هيئة التدريس، وذلك وفق الى بعض الشروط المنصوص عليها في قانون رقم 49 لعام 1972م، وهو القانون الخاص بعملية تنظيم الجامعات وايضا اللجان الدائمة للترقيات من قبل المجلس الاعلى للجامعات.

كما وجه الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة التهنئة لكل الاعضاء، وتمنى لهم دوام التقدم والنجاح، وحثهم على زيادة الأبحاث العلمية التي تساعد في رفع تصنيف الجامعة محليا وأيضا دوليا.

بيان اسماء أعضاء هيئة التدريس الذين تم ترقيتهم

د/مصطفى محسن مصطفى محمد

د/تامر إبراهيم أبو اليزيد

د/منار محمد جابر قرني

د/حنان أحمد الروبي محمد

د/هيبة ممدوح محمود حسن

د/عيد محمد عبد العزيز أبو غنيمة

د/هاني ابراهيم أحمد عوض

د/محمد أحمد زكي محمد

د/محمد مصطفى سليم عبد اللطيف

د/محمد ذكي فتحي حسين

السيد/محمد السيد العربي محمدى موسى

السيدة/خديجة السيد أحمد شقرة

السيد/أحمد محمد أحمد محمود

السيدة/هاجر عبد الرحمن عبد الفتاح

السيد/صالح علي صالح علي

السيد/أحمد فاروق إلياس إبراهيم

السيد/خالد عبد القادر محمد

السيدة/ايمان طه حسين طه

السيد/مصطفى محمد سيد

السيدة/أميرة كمال محمود أحمد