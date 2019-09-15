ترقبوا: نتيجة الشهادة الثانوية ليبيا 2019 imtihanat.com

من خلال موقع منظومة الشهادة الثانوية 2019 التابع لادارة الامتحانات، نقدم لكم نتيجة الشهادة الثانوية برقم الجلوس والاسم 2019، حيث يترقب طلاب الشهادة الثانوية بليبيا ظهور نتيجة الدور الثاني، حيث يمكن الحصول عليها ومتابعة النتيجة من خلال الرابط الدائم لموقع منظومة الامتحانات الليبية، وقد اوضحت في بيان لها وزارة التربية والتعليم الليبية ان عمليات التصحيح قد انتهت وانه سيتم الكشف عن نتيجة الشهادة الثانوية 2019 ليبيا الدور الأول غرب قريبا من خلال هذا الموقع، وللمنطقة الشرقية من خلال هذا الرابط، ويليها مباشرة موعد اعلان نتيجة شهادة الثانوية الدور الثاني ليبيا 2019، والدور الثالث ليبيا 2019.







نتائج الثانوية 2019 ليبيا بالاسم ورقم الجلوس

حيث يمكن للطالب الاستعلام عن نتائج الثانوية 2019 ليبيا بالاسم ورقم الجلوس والقيد للدور الثانين من خلال من خلال الموقع الرسمي في ليبيا ،موقع منظومة الامتحانات







حيث صرح رمضان الغضوي ، ان النتيجة سيتم الاعلان عنها وذللك من خلال المقر الئيسي للوزارة بمنطقة الهاني طرابلس،

موقع منظومة الامتحانات نتائج الشهادة الثانوية ليبيا 2019

من المقرر ظهور نتائج الشهادة الثانوية ليبيا 2019 قريبا، نقدم لكم اسماء المدن الليبية التي من المقرر ظهور النتيجة فيها.

يمكنك الاستعلام عن النتيجة من خلال هذه الروابط في الاسفل.







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